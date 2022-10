Proseguono le riprese di Che Dio ci aiuti 7, la popolarissima serie che tornerà in onda su Rai 1 con Francesca Chillemi nei panni di protagonista assoluta.

Un traguardo importante per l'attrice ed Miss Italia che quest'anno ha debuttato anche come protagonista assoluta di una fiction in onda su Canale 5. Trattasi di Viola come il mare, che la vede impegnata al fianco di Can Yaman che tuttavia non ritroverà nel cast della settima stagione della serie televisiva di Rai 1.

L'addio di Suor Angela: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, le riprese di Che Dio ci aiuti 7 proseguono a ritmo spedito e quest'anno saranno numerosi i colpi di scena che terranno banco nel corso delle nuove puntate.

Uno di questi riguarderà l'amatissima Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Dopo anni di onorata carriera all'interno del suo amato convento, la protagonista uscirà di scena definitivamente.

Suor Angela sarà presente solo in alcuni episodi di questa settima serie, dopodiché si assisterà alla usa uscita di scena definitiva per lasciare spazio al "debutto" come protagonista assoluta di Francesca Chillemi, nei panni della novizia Azzurra.

Francesca Chillemi nuova protagonista in Che Dio ci aiuti 7

Proprio in questi giorni, Elena Sofia Ricci ha ultimato le riprese delle scene che la vedranno protagonista nel corso della settima stagione della fiction, come testimoniato anche da uno scatto che la ritrae sul set al fianco di Valeria Fabrizi e della stessa Chillemi.

Un addio che sicuramente non lascerà indifferenti gli oltre cinque milioni di affezionatissimi spettatori che dovranno così abituarsi all'idea di vedere questa settima stagione senza la loro beniamina.

Una situazione analoga era accaduta lo scorso anno con la fiction Don Matteo: dopo l'addio di Terence Hill c'è stato l'arrivo di Raoul Bova e gli ascolti hanno premiato lo stesso la serie, con dati anche superiori rispetto a quelli registrati in precedenza.

Can Yaman non ci sarà in Che Dio ci aiuti 7

In attesa di scoprire se Azzurra riuscirà a conquistare il gradimento del pubblico di Che Dio ci aiuti 7, va detto che sicuramente la novizia non si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno del personaggio interpretato da Can Yaman.

Al termine della sesta stagione, il divo turco era approdato nel cast della fiction di Rai 1 come guest-star della puntata finale e riuscì a mettere in crisi le certezze della bella Azzurra.

Tuttavia, la presenza di Can Yaman non è prevista in questa settima stagione e quindi il divo turco non tornerà sul set della serie al fianco della collega Francesca Chillemi, con la quale sta condividendo il successo di Viola come il mare trasmessa su Canale 5.