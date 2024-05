Terra amara sta per arrivare alla puntata finale, intanto le anticipazioni di domenica 12 maggio degli episodi 645 e 646 vedranno la disfatta di Betul, che perderà la ragione e verrà portata in carcere. Dopo essersi sposata, completamente senza un soldo, non farà altro che pensare a come mettere le mani sulla sua eredità. così potrà risolvere la drammatica situazione nella quale versa insieme a mamma Sermin. Peccato che scopra nel peggiore dei modi di non essere mai stata sposata con Colak. Di lì a poco, verrà raggiunta dalla polizia e dichiarata in arresto.

Anticipazioni di Terra amara: Colak e Zuleyha inscenano una recita

Sia Colak che Zuleyha hanno buoni motivi per vendicarsi di Betul. I due, del tutto inaspettatamente, si metteranno d'accordo per incastrarla. Colak verrà colpito in pieno petto e farà credere a tutti che sia morto. Betul, saputa la notizia, fingerà di essere disperata, quando in realtà non vedrà l'ora di accaparrarsi tutta la sua eredità.

Betul scopre di non essere sposata con Colak

L'avvocato di Betul si occuperà della successione e, esaminando i documenti delle nozze, si renderà conto che i due non sono mai stati formalmente sposati.

Sarà così che una disperata Betul verrà a sapere dell'inganno di Colak, andando su tutte le furie.

Le sorprese non sono finite qui per lei e la sua perfida madre Sermin.

L'ultimo triste spettacolo di Betul

A casa di Colak ci sarà uno spettacolo che Zuleyha non potrà e non vorrà perdere. Colak riapparirà come un fantasma e Betul per poco non perderà i sensi. Completamente fuori di sé, impazzirà e minaccerà di ucciderlo. A quel punto, lei e Sermin verranno cacciate di casa e per loro non ci sarà nulla da fare.

Purtroppo Zuleyha vivrà la sua vittoria solo per poco tempo, non potendo immaginare che cosa stia meditando Betul. Nel frattempo, Fikret avrà modo di confrontarsi con Hakan, che proverà a dimostrargli di non essere implicato della fuga di Abdulkadir.

Telespettatori delusi dal finale della soap opera

Ormai le anticipazioni del finale di Terra Amara è stato rivelato dagli spoiler da tempo.

Ciò che il pubblico non ha affatto accettato è la morte di Hakan. Una fan scrive su una pagina social: ''Termina con un finale brutto e triste'', rivolgendosi poi agli autori: ''Non fate morire Hakan, è un personaggio affascinate e con una personalità unica. Trasmette sicurezza, pace, saggezza, emozioni, amore. Dio lo benedica''.

Una richiesta che ovviamente rimarrà inesaudita, visto che non ci sarà un seguito dopo il finale della quarta stagione.

Un'altra telespettatrice infine commenta: ''E vabbè, muoiono tutti, a me piaceva la soap ma ci sono stati troppo morti''. E poi ancora, c'è chi rivolge un pensiero al triste destino di Zuleyha: ''Ha seppellito tutti i suoi uomini''.