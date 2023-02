Salta la puntata di Amici 2023 in programma domenica 26 febbraio su Canale 5. L'appuntamento con il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, non sarà in onda nella fascia del primo pomeriggio, come è sempre accaduto in tutte queste settimane.

Un cambio programmazione dettato dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo, che in questi giorni ha portato i vertici Mediaset a stravolgere il palinsesto della rete ammiraglia.

Cancellata la puntata di Amici 2023 del 26 febbraio: Maria De Filippi si ferma

Il cambio programmazione per Amici 2023 prevede la cancellazione della nuova puntata prevista inizialmente per domenica 26 febbraio nella fascia del primo pomeriggio.

Questa settimana Mediaset ha scelto di modificare l'intero palinsesto del weekend cancellando le varie trasmissioni che prevedono la presenza di Maria De Filippi.

Di conseguenza sabato 25 febbraio non andrà in onda il nuovo appuntamento con C'è posta per te, sostituito in prime time da uno speciale dedicato alla memoria di Costanzo, con uno puntata speciale del MC show in cui intervistò Alberto Sordi, Monica Vitti e Vittorio Gassmann.

Salta Amici 2023 del 26 febbraio: al suo posto le soap Terra Amara e Beautiful

Stessa situazione domenica 26 febbraio, quando nel daytime di Canale 5 non ci sarà spazio per la messa in onda della nuova puntata di Amici 2023.

Sebbene la puntata sia stata già registrata, il talent show non sarà in onda nella fascia del primo pomeriggio, sostituito dalle soap di Canale 5.

Dalle 14 alle 16:30 andranno in onda le nuove puntate di Beautiful e Terra Amara: al termine delle due soap ci sarà spazio per una puntata speciale di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, dedicata interamente al ricordo di Costanzo.

Mediaset modifica la programmazione del 27 febbraio: saltano Uomini e donne e Amici

Cambio programmazione anche per la giornata di lunedì 27 febbraio, quando nel pomeriggio sono previsti i funerali di Costanzo a partire dalle 15.

Per l'occasione Mediaset ha scelto di schierare un lungo speciale di Verissimo in collaborazione con il Tg5, in programma a partire dalle 14:15, per seguire in diretta la cerimonia funebre del giornalista.

Di conseguenza per la giornata di lunedì pomeriggio salterà nuovamente l'appuntamento con Uomini e donne, così come non ci sarà spazio in daytime per il pomeridiano di Amici 22. Al momento non si hanno notizie certe sulla data del ritorno delle due trasmissioni di Maria De Filippi.