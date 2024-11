This is me è il nuovo varietà di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin in partenza da metà novembre nella fascia serale. In questi giorni sono iniziati a circolare i promo della trasmissione che sarà incentrata sul percorso dei vari artisti che sono nati in questi anni all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Un modo per celebrare il successo di Amici con una grande parata di ospiti musicali, pronti a intervenire in studio. Nel corso delle prime registrazioni c'è così stato spazio per la presenza di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giuseppe Giofrè, Lda, Elodie e tanti altri.

Anticipazioni This is me su Canale 5: chi sono gli ospiti dello show (Video)

L'appuntamento con This is me segnerà il debutto di Silvia Toffanin nella fascia serale di Canale 5: al suo fianco, nel corso della prima puntata, ci sarà anche Maria De Filippi, pronta a sostenerla nella prima parte della trasmissione.

Tanti gli ospiti che, nel corso delle tre serate in programma da metà novembre su Canale 5, si avvicenderanno nello studio del varietà Mediaset.

Durante la prima puntata ci saranno Giuseppe Giofrè, Emma Marrone, Elena D'Amario, Diana Del Bufalo, Irama e Stash.

Nella seconda puntata, invece, come rivelato da Superguidatv, ci sarà spazio per l'arrivo di Annalisa, Alessandra Amoroso, Andrea Muller e Anbeta Toromani.

Elodie, Holden e Sarah Toscano tra gli ospiti dello show

Per la terza puntata dello show di Canale 5, invece, ci sarà spazio per l'arrivo di altri ex volti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Le anticipazioni rivelano che i protagonisti saranno Holden, Sarah Toscano, Lda, Elodie, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti.

Tanti gli ospiti che saranno presenti in studio nel corso della serata tra cui Il Volo, Gigi D'Alessio, Rkomi, Noemi, Pio e Amedeo, Geppi Cucciari e i vari insegnanti della scuola.

Uni show che si preannuncia già attesissimo dai fan del talent show di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla sua ventiquattresima edizione di messa in onda.

Il grande successo di Amici nel pomeriggio di Canale 5

Nonostante le tante stagioni di programmazione Amici sembra non sentire il peso degli anni che passano, così come testimoniano gli ottimi ascolti registrati nello slot della domenica pomeriggio.

Le ultime puntate trasmesse tra fine ottobre e la prima settimana di novembre hanno superato la soglia dei 3 milioni di fedelissimi spettatori, arrivando a superare la soglia del 24% di share con punte di ben 3,5 milioni durante la messa in onda.

Il talent show ha vinto dunque la gara ascolti della domenica pomeriggio, confermandosi la proposta più seguita dal pubblico di giovani e giovanissimi, col format che arriva a superare la soglia del 45% di share.