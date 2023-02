L'appuntamento con Amici 2023 torna in onda domenica 19 febbraio con una nuova puntata in programma dalle ore 14 in poi su Canale 5.

Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che questa settimana c'è stato spazio per l'assegnazione di un bel po' di nuove maglie per l'accesso al serale di questa ventiduesima edizione, che partirà a metà marzo in tv,

Anticipazioni nuova puntata Amici 2023 del 19 febbraio: ecco chi va al serale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 2023 in programma questa domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che non c'è stato nessun nuovo eliminato dalla scuola.

Tutti gli allievi continuano a essere in gara e concorrono per la conquista della tanto attesa maglia oro, che permetterà loro di accedere allo show di prime time.

Nel corso della registrazione di questa settimana sono stati tre gli allievi che sono riusciti a superare questo step conquistando così l'accesso alla trasmissione serale. Si tratta di Gianmarco, Angelina e Maddalena: sono loro i tre concorrenti di questa settimana che hanno conquistato la maglia che permetterà loro di poter gareggiare e concorrere per la conquista del titolo finale di vincitore.

Mattia ancora fuori dal serale ma vince la prova Tim: anticipazioni Amici 2023 del 19 febbraio

Tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento con Amici 22 va segnalata la presenza di Mr.Rain, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo con il brano "Supereroi", col quale sta scalando le classifiche di vendita.

Il cantante è stato anche il giudice della gara canto di questa settimana, assieme a Sangiovanni e al maestro Beppe Vessicchio.

Nessuna maglia d'accesso al serale per il giovane Mattia Zenzola che, al momento, risulta essere ancora fuori dalla lista di concorrenti. Tuttavia, nel corso della registrazione che sarà in onda questa domenica 19 febbraio, il ballerino ha vinto nuovamente la prova Tim.

La gara ballo di questa settimana, invece, è stata giudicata da Eleonora Abbagnato.

Grande attesa per il serale di Amici 2023: da marzo in poi su Canale 5

Intanto manca sempre meno all'inizio del serale di questa stagione: a fine marzo è infatti previsto il debutto della ventiduesima edizione e, al momento, non si hanno ancora notizie e nomi certi su quelli che saranno i giudici che si metteranno in gioco questa volta per decretare le sorti degli allievi in gara.