Nel giorno del funerale di Maurizio Costanzo Mediaset ha reso noto che Amici e Uomini e donne non torneranno in onda neppure questo martedì 28 febbraio.

Nell'attesa di scoprire qualcosa in più sul recupero della 22^ puntata del talent-show, i fan sono stati aggiornati sul fatto che al posto del consueto daytime del talent-show sarà proposta la replica del secondo episodio di "Buongiorno mamma".

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Continua lo stop dei programmi di Maria De Filippi. I vertici Mediaset hanno fatto sapere che martedì 28 febbraio non saranno trasmesse su Canale 5 nuove puntate né di Uomini e Donne né di Amici, entrambi sospesi da venerdì 24 a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo.

Le pagine che riportano settimanalmente le anticipazioni di quello che accade nelle registrazioni, hanno confermato che il ritorno del talent-show slitta ancora.

Poche ore fa, infatti, è stato reso noto che sarà la fiction "Buongiorno mamma" a prendere il posto del daytime di Amici: la seconda puntata sarà trasmessa a partire dalle ore 14:45 circa.

Dubbi sui contenuti proposti al pubblico di Amici

I fan di Amici si chiedono da giorni quando sarà trasmesso il 22° speciale, le cui riprese si sono svolte giovedì 23 febbraio, ovvero il giorno prima che Maurizio Costanzo venisse a mancare.

Quella che i telespettatori non hanno ancora visto in tv, è la penultima puntata prima dell'inizio del serale (previsto per il 18 marzo), quella durante la quale ci sono state una doppia eliminazione e l'assegnazione di cinque maglie oro.

In rete si vocifera che questo appuntamento potrebbe andare in onda domenica 5 marzo, ma non si esclude che possa essere "spalmato" nei daytime che saranno proposti al pubblico di Canale 5 da dopodomani pomeriggio in poi.

Chi segue la trasmissione da tempo, però, è quasi certo che giovedì prossimo non ci sarà la registrazione prevista: esattamente come è successo con Uomini e Donne, anche le nuove riprese di Amici dovrebbero essere annullate e riprogrammate per la settimana che verrà.

Chi rischia di non andare al serale di Amici

La notizia del mancato ritorno del daytime di Amici, non è necessariamente legata alla messa in onda dello speciale in sospeso da giorni: molti siti d'informazione, infatti, concordano nell'ipotizzare che la 22^ puntata del talent-show sarà trasmessa domenica 5 marzo, ovvero una settimana dopo rispetto a quando era prevista.

Se così fosse, l'ultimo appuntamento pomeridiano slitterebbe a domenica 12 (ma verrebbe registrato un po' prima), sei giorni prima dell'esordio del format in prime time.

Le tempistiche con le quali Maria De Filippi tornerà al lavoro, ancora non si conoscono: saranno gli stessi addetti ai lavori a svelare quando la padrona di casa di Amici, U&D e C'è posta per te riprenderà in mano il timone dei suoi show, partendo dalle riprese che ha dovuto annullare nell'ultima settimana.

Il serale, comunque, dovrebbe iniziare sabato 18 marzo e il cast è incompleto: sette titolari della scuola non hanno ancora ottenuto la maglia oro e spetterà ai professori prendere queste ultime e importanti decisioni.

Fino ad oggi, lunedì 27 febbraio, sono stati promossi: Angelina, Wax, Federica, Samu, Alessio, Maddalena, Ramon, Isobel, Mattia e Gianmarco. In bilico, invece, ci sono: Megan e Benedetta per la categoria ballo, Aaron, Piccolo G, Niveo, NDG e Cricca per il canto.