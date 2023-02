Cambio programmazione per la rete ammiraglia Mediaset nel corso della giornata del 28 febbraio 2023. Il palinsesto pomeridiano subirà ancora delle modifiche e a farne le spese sarà l'appuntamento con Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, risulta ancora sospeso dalla programmazione del pomeriggio di Canale 5, dopo il lutto che ha colpito la padrona di casa.

Cambio programmazione Mediaset: Uomini e donne sospeso il 28 febbraio

La programmazione del pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche anche nella giornata del 28 febbraio.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta venerdì mattina, la rete ammiraglia del Biscione ha rinunciato all'appuntamento con Uomini e donne e Amici 22.

Le due trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi sono state entrambe cancellate dalla fascia del primo pomeriggio, sostituite dalla soap Terra Amara e nella giornata di lunedì dalla messa in onda dello speciale Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo.

Saltano Uomini e donne e Amici 22 dalla programmazione del 28 febbraio: De Filippi si ferma

La programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche anche nel corso della giornata del 28 febbraio, dato che non è previsto il ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi.

L'appuntamento con Uomini e donne risulta sospeso dal palinsesto di martedì pomeriggio, così come non ci sarà spazio in daytime per la striscia di Amici 22.

Le due trasmissioni si fermeranno ancora un giorno e al momento non si conosce con esattezza la data in cui torneranno a occupare lo slot del primo pomeriggio di Canale 5, che va dalle 14:45 alle 16:40 circa.

Nel pomeriggio di martedì 28 febbraio, subito dopo l'appuntamento con Beautiful e Terra Amara, la programmazione di Canale 5 proseguirà con la messa in onda della replica di Buongiorno mamma 2.

Ecco cosa va in onda al posto di Uomini e donne nel pomeriggio del 28 febbraio

A partire dalle 14:45 andrà in onda la replica della seconda puntata della serie tv con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, di cui in prime time andrà in onda eccezionalmente la terza puntata in prima visione assoluta.

Anche la serie tv Buongiorno mamma 2 aveva subito delle variazioni di programmazione dovute alla morte improvvisa di Maurizio Costanzo.

Lo scorso venerdì sera Mediaset ha scelto di sospendere la fiction per lasciare spazio a uno speciale della trasmissione Matrix in collaborazione con il Tg5 per rendere omaggio alla memoria e al ricordo del giornalista, venuto a mancare all'età di 84 anni.