Cambio programmazione per la rete ammiraglia Rai durante la giornata di lunedì 27 febbraio 2023. Il palinsesto del pomeriggio subirà delle modifiche per lasciare spazio alla messa in onda dei funerali in diretta televisiva di Maurizio Costanzo.

Tale evento potrebbe portare alla cancellazione dell'appuntamento con Il Paradiso delle signore, previsto nella stessa fascia oraria in cui ci sarà la cerimonia funebre.

I funerali di Maurizio Costanzo su Rai 1: cambio programmazione 27 febbraio 2023

La programmazione Rai-Mediaset sta subendo delle sostanziali modifiche per la morte di Maurizio Costanzo e ulteriori variazioni sono previste anche durante la giornata di lunedì 27 febbraio, giorno in cui si svolgeranno i funerali.

La funzione si terrà presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma e prenderà il via intorno alle 1.

La messa in onda dei funerali è prevista in diretta sulla rete ammiraglia Rai con uno speciale che sarà curato dal Tg1.

A rischio Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai 27 febbraio

Di conseguenza il pomeriggio di Rai 1 del prossimo 27 febbraio potrebbe subire delle sostanziali modifiche e non si esclude che possa saltare l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina rischia di essere sospesa dalla programmazione feriale del 27 febbraio, complice la messa in onda nella stessa fascia oraria in cui saranno trasmessi i funerali di Costanzo.

In tal caso i fan della soap opera possono stare tranquilli, perché nel caso in cui dovesse saltare la puntata del 27 febbraio Il paradiso delle signore 7 riprenderà la sua regolare messa in onda su Rai 1 a partire dal giorno successivo, ossia da martedì 28 febbraio, con la consueta programmazione pomeridiana.

Stop anche per Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset del 27/02

Cambiamenti in arrivo anche nella programmazione Mediaset di lunedì pomeriggio. Anche in questo caso ci saranno delle modifiche al palinsesto per poter trasmettere in diretta i funerali del giornalista e conduttore televisivo.

Dalle 15 è previsto uno speciale del Tg5 che prenderà il posto di Uomini e donne: la trasmissione che porta la firma di Maria De Filippi risulta sospesa dalla programmazione del prossimo lunedì pomeriggio e al momento non si sa ancora quando tornerà in onda dopo lo stop dovuto alla morte di Costanzo.

Stop in daytime anche per Amici 22: il talent show non sarà in onda domenica 26 febbraio, sostituito dalle soap opera Beautiful e Terra Amara, in onda eccezionalmente anche nel pomeriggio festivo di Canale 5.