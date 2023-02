Nelle prossime puntate di Terra Amara ci saranno tante novità che metteranno alla prova i già delicati equilibri della famiglia Yaman. In città arriverà una donna misteriosa e molto bella, che diventerà la nuova direttrice dell'ospedale di Adana, ma non solo. Secondo gli spoiler Zuleyha si innamorerà perdutamente di Demir, dopo che noterà il suo cambiamento in positivo. La sua felicità ritrovata durerà molto poco, perché Umit non sarà così onesta come sembra. Arriverà in città con un obiettivo ben preciso, finendo però nella sua stessa trappola.

Nel frattempo Mujgan e Fikret saranno sempre più vicini, e capiranno di essere innamorati, ma anche in questa coppia si intrometterà Umit, che metterà a repentaglio la loro serenità con le sue macchinazioni.

Terra amara anticipazioni: Mujgan fuori controllo

Nelle prossime puntate di Terra amara Mujgan caccerà Gulten e Cetin da casa, la villa che Yilmaz ha donato a Gulten dopo le nozze. Intanto l'eredità di Yilmaz sembrerà essere sparita nel nulla e la casa servirà a Mujgan per farci vivere la zia, dopo che è stata cacciata dal ranch di Fekeli.

Nel frattempo Fikret troverà il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Müjgan, ma si troverà davanti alla sua rabbia. La dottoressa ha notato che Fikret ha un'attrazione per Umit che, come se non bastasse, le ha anche soffiato il posto di lavoro a cui ambiva.

Fikret cercherà di rassicurare Mujgan, che cadrà nelle sue braccia con un bacio appassionato.

Terra amata prossime puntate: Umit e Demir passano la notte insieme

L'interesse di Demir nei confronti di Umit sarà sempre più forte, anche se inconsapevole che la donna gli sta tendendo una trappola vendicativa.

Come svelano le anticipazioni di Terra amara, Umit chiamerà Demir per chiedergli di aiutarla a fermare una perdita d'acqua nella sua casa, occasione perfetta per stare da soli.

Dopo aver inventato una scusa per non far insospettire Zuleyha, Demir si precipiterà da Umit risolvendo in poco tempo il problema.

A quel punto Umit vorrà ringraziare Demir per il favore e lo inviterà a bere un caffè. I loro sguardi si incroceranno e la passione prenderà il sopravvento. I due finiranno per passare la notte insieme.

Terra amara spoiler: Demir mente a Zuleyha

Come farà ora Demir a giustificare la notte in cui è stato fuori di casa? Zuleyha inizierà a capire che il marito le sta nascondendo qualcosa e vorrà spiegazioni.

La mattina seguente Demir tornerà alla villa scusandosi con Züleyha e Sevda, sostenendo che era con alcuni amici in un ristorante e dal momento che aveva bevuto troppo, ha pensato che fosse meglio rimanere in hotel. Le sue giustificazioni, tuttavia, non convinceranno né Sevda né tantomeno Zuleyha.