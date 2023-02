Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di febbraio. Gli "stravolgimenti" al palinsesto saranno legati in primis alla messa in onda delle cinque serate del Festival di Sanremo ma anche dall'attualità politica che terrà banco nella giornata del 13 febbraio.

Di conseguenza, i cambiamenti interesseranno l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la fortunata soap con Alessandro Tersigni che continua ad essere uno dei prodotti di punta del palinsesto pomeridiano.

Il Paradiso delle signore in onda di sabato: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per Il Paradiso delle signore 7 si verificherà con la messa in onda di una puntata speciale in onda sabato 11 febbraio.

Tutti gli spettatori e appassionati della soap, dovranno ricordarsi di seguire la soap anche di sabato, nella fascia oraria delle 15:10.

Una scelta dovuta al fatto che, il prossimo lunedì 13 febbraio, la soap salterà la messa in onda su Rai 1, per lasciare spazio ad uno speciale in diretta del TG1 dedicato ai risultati delle elezioni regionali che si terranno nel Lazio e in Lombardia.

Che Dio ci aiuti 7 si ferma per Sanremo: cambio programmazione Rai

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del mese di febbraio riguarderà anche tutti gli appassionati di Che Dio ci aiuti 7, la seguitissima fiction del giovedì sera con protagoniste Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci.

Giovedì 9 febbraio, coloro che si collegheranno sulla rete ammiraglia per seguire la quinta puntata di questa settima fortunatissima stagione, troveranno Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione della terza serata del Festival di Sanremo.

Anche quest'anno, infatti, la messa in onda della kermesse musicale porterà ad uno stravolgimento del palinsesto di Rai 1 e, a farne le spese, sarà anche l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7.

Si ferma anche The Voice Senior: cambio programmazione Rai

Di conseguenza, la messa in onda della serie tv, riprenderà regolarmente il prossimo giovedì 16 febbraio come sempre nella fascia di prime time.

La settimana del Festival di Sanremo 2023 porterà ad uno stop anche per un altro programma amatissimo dal pubblico della rete ammiraglia.

Trattasi di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che non sarà in onda questo venerdì sera, per lasciare spazio all'attesissima serata dei duetti che si svolgerà sul palco dell'Ariston dove sono attesi artisti del calibro di Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Elisa, Emma e Lorella Cuccarini.