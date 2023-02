Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra amara relative alla puntata che verrà trasmessa giovedì 9 febbraio. Su Canale 5, Yilmaz verrà in possesso della lettera di Zuleyha ma la missiva sarà illeggibile. Dunque, sarà carta straccia. Non riuscirà nemmeno a capire che la lettera è stata scritta dalla ex fidanzata.

Yilmaz e Mujgan organizzano il matrimonio: Terra amara del 9 febbraio

Su Canale 5, continua il successo di Terra Amara, la soap turca che tiene incollati alla tv una media di due milioni e mezzo di telespettatori a puntata. Merito delle trame sempre avvincenti e mai banali.

Anche il nuovo episodio in onda nel pomeriggio del 9 febbraio non deluderà le aspettative. Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che Yilmaz e Mujgan staranno organizzando il loro matrimonio. I futuri sposi vorranno una cerimonia semplice, ma Fekeli riuscirà a convincerli ad optare per una festa sontuosa. Il vecchio boss vorrà che il loro matrimonio sia la più bella festa mai vista a Cukurova. Proprio in vista delle nozze, alla tenuta di Fekeli ci saranno dei lavori di ristrutturazione.

La lettera di Zuleyha è illeggibile a causa della vernice: spoiler Terra amara

Nel corso di questa nuova puntata di Terra amara, si vedranno gli operai al lavoro. Ci sarà un piccolo incidente durante i lavori di ritinteggjatura della stanza dei futuri sposi.

In particolare, uno degli operai, farà cadere della vernice sulla famosa lettera che Zuleyha aveva scritto a Yilmaz e mai recapitata all'ex meccanico. La missiva era finita sotto il letto di Akkaya, senza che nessuno se ne accorgesse. Almeno sino ad ora. La lettera salterà fuori proprio durante i lavori di restauro. Peccato che sia stata imbrattata dalla vernice fatta cadere a terra per sbaglio da uno degli operai.

Terra amara: Nazire consegna la lettera a Yilmaz, ma sarà carta straccia

A seguito di questo incidente, la lettera sarà illeggibile. Nazire troverà la missiva tutta imbrattata e la porterà ad Akkaya. Purtroppo Yilmaz non riuscirà a decifrare il contenuto e non capirà neppure che il mittente è Zuleyha. Dando uno sguardo alle trame successive, l'ex meccanico getterà la missiva senza sapere la verità su Adnan e sui reali motivi che avevano spinto Zuleyha a sposare Demir.

Inoltre, scoppierà il caos alla tenuta della famiglia Yaman nel momento in cui Saniye verrà a sapere, non solo del tradimento di Gaffur, ma pure che l'uomo ha messo incinta Seher. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire tutti gli appuntamenti di Terra amara, in onda su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.