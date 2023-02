Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di maggio 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per lo stop in daytime a maggio de Il paradiso delle signore 7.

La seguitissima soap opera del pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, si fermerà anche quest'anno per la lunga pausa estiva, in attesa poi di tornare in onda in autunno.

E, al posto della soap opera italiana, ci sarà spazio per il ritorno in scena di Sei sorelle, la serie iberica lanciata nella passata stagione tv.

Il paradiso delle signore 7 si ferma: cambio programmazione Rai maggio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua ad essere uno dei più seguiti di questa stagione televisiva, con una media di spettatori quotidiani che si aggira sui due milioni di fedelissimi solo su Rai 1, ai quali vanno aggiunti i tantissimi che scelgono di recuperare le puntate in streaming su Rai Play.

Anche quest'anno, però, l'appuntamento con la settima stagione della soap non andrà avanti per tutto il periodo della stagione estiva.

Come è già successo con le precedenti stagioni, ci sarà uno stop in occasione del periodo estivo, quando calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese.

Sei Sorelle sostituisce Il Paradiso 7: cambio programmazione Rai maggio

E, secondo a quanto riportato dal blog di Antonio Genna, l'ultima puntata della settima stagione sarà in onda venerdì 5 maggio 2023: è questa la data in cui calerà il sipario sulla soap opera che, dalla settimana successiva, lascerà spazio ad un altro prodotto ben noto al pubblico di Rai 1.

Da lunedì 8 maggio, infatti, la fascia del pomeriggio che va dalle 16:05 alle 17 circa, infatti, tornerà nelle mani della soap opera Sei Sorelle, sperimentata lo scorso anno in daytime proprio al posto de Il Paradiso delle signore.

La serie spagnola, incentrata intorno alle vicende delle sorelle Silva, non aveva ottenuto un vero e proprio boom di ascolti: dopo un buon esordio con quasi il 18% di share, gli ascolti erano calati sulla soglia del 10-11% di share, pari a circa un milione di spettatori.

Quando ritorna Il paradiso delle signore 8 dopo lo stop

Tuttavia, nonostante i dati non entusiasmanti al massimo, la rete ammiraglia ha scelto di continuare a puntare su questo prodotto che da maggio in poi andrà in onda subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto con buon successo da Serena Bortone.

Come se la caverà la soap spagnola a distanza di un anno? Riuscirà a guadagnare qualche punto di share? In attesa di scoprirlo, l'appuntamento con Il paradiso delle signore 8 è già confermato dal prossimo settembre 2023.