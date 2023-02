L'intesa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è alle stelle: nella notte di San Valentino appena trascorsa al Grande Fratello Vip 7, i due coinquilini sono stati immortalati dalle telecamere in atteggiamenti complici sotto le lenzuola. La regia nel momento in cui ha notato dei movimenti "sospetti" ha preferito censurare l'accaduto per dare un po' di privacy.

Il video censurato dalla regia

Dopo numerosi ostacoli incontrati durante la loro conoscenza, Daniele e Oriana sono riusciti a trovare un equilibrio.

I due coinquilini passano parte del tempo a scambiarsi coccole e gesti d'affetto.

Nella notte di San Valentino i due coinquilini hanno deciso di dormire insieme: la regia li ha immortalati in atteggiamenti complici sotto le lenzuola. A un certo punto una delle telecamere presente in camera ha immortalato dei movimenti "sospetti", al punto che gli autori hanno preferito cambiare l'inquadratura.

La decisione della regia potrebbe essere semplicemente dettata dal fatto di dare un po' di privacy ai due coinquilini. D'altronde all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è davvero difficile ricavarsi un momento di intimità.

ps. qualcuno mi spieghi cosa c’è di scandaloso in questo video visto che non si vede praticamente un cazzo pic.twitter.com/Kvo48Qdvh6 — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) February 15, 2023

La situazione degli 'Oriele'

In principio, l'imprenditore veneto non voleva lasciarsi andare con Oriana poiché non aveva fiducia in lei: Daniele non ha mai accettato il fatto che la concorrente venezuelana abbia avuto un flirt con Antonino Spinalbese.

Nell'ultimo periodo però il 32enne ha deciso di lasciarsi andare e dare una possibilità all'influencer. Da quel momento i due concorrenti sembrano non volersi più allontanare: Dal Moro-Marzoli passano intere giornate insieme a parlare delle esperienze del passato, parlano delle loro rispettive famiglie e in alcuni casi si lasciano anche andare a gesti d'affetto.

Tra i due coinquilini sembrano esserci le basi per costruire una relazione lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip 7.

Daniele e Martina più distanti che mai

Lo scorso lunedì, è entrata nella casa di Cinecittà l'ex fidanzata di Daniele Dal Moro: Martina Nasoni. In principio, tra i due sembrava esserci un ottimo feeling, ma nel momento in cui l'imprenditore ha deciso di lasciarsi andare con Oriana, Martina non ha affatto gradito.

La giovane ha accusato il suo ex di averla "usata" per far ingelosire Marzoli. Tali affermazioni hanno mandato su tutte le furie il 32enne, al punto che terminata la 33^ puntata del reality show voleva abbandonare il programma: "Basta, veramente basta". Daniele ha lamentato il fatto di essere passato in puntata per una persona che si diverte a far soffrire gli altri e che utilizza dei modi villani.

Terminato lo sfogo in confessionale, a differenza delle altre volte Daniele ha accettato i consigli di Marzoli.