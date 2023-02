Giovedì 2 febbraio alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 la quarta puntata della Serie TV italiana "Che Dio ci aiuti", che per la terza settimana consecutiva ha vinto la serata degli ascolti con quasi 5 milioni di spettatori.

In base alle trame del settimo e ottavo episodio, Emiliano e Sara si avvicineranno tanto. La ragazza arriverà a sognare di baciare Stiffi. Inoltre Cate sarà messa in difficoltà dalla visita dei suoi genitori, mentre Ludovica apprenderà delle notizie che le faranno rivalutare il suo giudizio sulla madre.

Trame settimo episodio: Emiliano e Sara vanno insieme alla cena di gala

Il 2 febbraio andrà in onda in prima serata su Rai 1, subito dopo l'edizione dei "Soliti Ignoti", la fiction tv "Che Dio ci aiuti" che vede come protagonista principale Francesca Chillemi, nei panni della novizia Azzurra. In base alle trame del settimo episodio dal titolo "L'amore ti cambia", Azzurra sarà convinta del fatto che Suor Teresa nasconda un segreto [VIDEO] e che la sua condotta sia tutta meno che limpida. Pertanto avvierà delle indagini nel corso delle quali incontrerà Suor Angela, la quale le chiederà di mantenerle in perfette condizioni il pulmino.

Il trailer ci indica come la madre superiora si auguri una maggiore concordia con la Leonardi.

Quest'ultima inviterà la donna a confidarsi nel caso in cui avesse qualche problema. Nel frattempo Emiliano proporrà a Ludovica di andare insieme ad una cena di gala. Successivamente però si recherà con Sara. Purtroppo però nulla andrà come sperato. In tutto questo la giovane Perini si recherà con Cate a Roma per trovare un importante documento che potrebbe far uscire di carcere sua madre,ma apprenderà una notizia che la colpirà nel profondo.

Anticipazioni ottavo episodio: Cate riceve la visita dei suoi genitori

Secondo le anticipazioni televisive dell'ottavo episodio dal titolo "Le orme dei padri", Sara ed Emiliano saranno sempre più intimi. La ragazza ad un certo punto avrà sempre lo stesso sogno, consistente nel fatto che gli dà un bacio. Si capirà se la Luparini stia iniziando ad avere dei sentimenti nei confronti dello Stiffi.

Quest'ultimo invece sarà alle prese con un test del quoziente intellettivo, che però non darà i risultati sperati. Azzurra noterà che l'amico sta vivendo un periodo difficile e pertanto lo farà partecipare ad una indagine che fa riferimento ad un suo vecchio studente.

Nel frattempo i genitori di Cate andranno a trovare la loro figlia. Questo metterà in profonda difficoltà la ragazza, la quale non ha ancora comunicato loro la decisione di non fare l'audizione per il conservatorio e che quindi ora si occupa del coro dei bambini del Convento. Infine Ludovica si trovò ad affrontare una situazione di conflitto con la madre. Questo sarà dovuto alla scoperta dei suoi lati più oscuri, che la porteranno a ripensare tutto quanto di buono pensava su di lei.