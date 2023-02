Mercoledì, 8 febbraio, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 7 e le anticipazioni annunciano che ci sarà ampio spazio per Marcello che dovrà scrivere un discorso per la sua candidatura e che potrebbe essere denunciato da Ferdinando, mentre Elvira avrà un problema con l'abito da indossare alla gara di ballo ma non otterrà l'aiuto di Francesco. A proposito di quest'ultimo, Maria scoprirà che il ragazzo in passato aveva lavorato con un sarto.

Umberto infastidito da Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì, 8 febbraio, raccontano che Umberto sarà sorpreso e anche abbastanza arrabbiato quando scoprirà che la sua capo operaia si è candidata per lavorare nella nuova azienda di denim di Ezio Colombo.

Il commendatore lo vivrà come un affronto e temendo che questo possa causare problemi all'interno della sua azienda deciderà di agire per ostacolare il padre di Stefania.

Marcello scriverà il suo discorso per il Circolo: anticipazioni puntata di mercoledì 8 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda mercoledì 8 febbraio vedrà protagonista anche Marcello che sarà impegnato con i preparativi per il suo discorso da portare al Circolo. Barbieri è consapevole che la sua candidatura come socio dipenderà da questo discorso e non vorrà lasciare nulla al caso, per questo darà il massimo di sé. L'impegno di Marcello sarà ampiamente premiato, perché quando il suo discorso sarà presentato ai soci del club riceverà un caloroso applauso da parte dei presenti.

Questo gli darà la speranza che la sua candidatura possa essere accettata e che possa diventare un socio del Circolo a tutti gli effetti come desiderava.

Maria si impegnerà a spronare Francesco ad inseguire i suoi sogni

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 8 febbraio rivelano che Elvira sarà disperata a causa di un problema con l'abito da indossare alla gara di ballo.

La ragazza parteciperebbe con Salvatore, ma non avrà idea di come risolvere la questione del vestito. Quando Elvira si rivolgerà a Francesco per chiedere il suo aiuto, tuttavia, Rizzo glielo negherà senza pensarci due volte. Nel frattempo, Maria non si arrenderà con Francesco e cercherà di convincere l'amico a non mollare la sua passione per il taglio e cucito.

La ragazza non potrà fare a meno di pensare che le piacerebbe vederlo esprimere il suo talento al massimo delle sue capacità. La signorina Puglisi , inoltre, scoprirà che Rizzo, in passato, ha lavorato con un sarto. Purtroppo, quest'ultimo ha dovuto lasciare l'attività e si è trasferito, e per questo motivo Francesco ha dovuto rinunciare ai suoi sogni.