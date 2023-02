Come finisce Fiori sopra l'inferno, la nuova serie tv del prime time di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci? La messa in onda della terza e ultima puntata di questa prima stagione è in programma per lunedì 27 febbraio 2023 alle 21:35 circa.

I colpi di scena non mancheranno, dato che per Teresa Battaglia e la sua squadra arriverà il momento di fare i conti con nuovi clamorosi e scottanti segreti che fino a questo momento non sono mai venuti a galla.

Teresa indaga su un bambino scomparso: come finisce Fiori sopra l'inferno

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di questa nuova fiction, che vede protagonista Elena Sofia Ricci, rivelano che complessivamente sono tre gli appuntamenti previsti nel prime time di Rai 1.

La terza e ultima puntata di questa prima stagione si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese non solo per Teresa Battaglia, ma anche per tutta la sua squadra.

La donna sarà impegnata con un ultimo importante caso da risolvere: quello legato alla sparizione nel nulla di un bambino di nome Markus.

Teresa e la sua squadra porteranno avanti le ricerche in maniera serrata: le anticipazioni della fiction rivelano che, dopo aver ascoltato la testimonianza di Lucia, la donna scoprirà che il bambino si è recato allo stavolo.

Teresa scopre dei segreti oscuri: come finisce Fiori sopra l'inferno

A quel punto decideranno di recarsi sul posto, dove troveranno il piccolo Markus al fianco di un cadavere, un ritrovamento a dir poco scioccante.

Le anticipazioni sul finale della fiction di Rai 1 rivelano che a quel punto verranno fatti degli accertamenti per scoprire di chi sia quel corpo senza vita.

La scoperta dell'identità della vittima scatenerà una nuova serie di eventi e porterà Teresa a confrontarsi con una serie di segreti oscuri, che fino a questo momento sono stati tenuti nascosti per ben quarant'anni.

Di cosa si tratta?

Volano gli ascolti di Fiori sopra l'inferno: Elena Sofia Ricci batte il GF Vip 7 di Alfonso Signorini

Insomma, il finale della prima stagione di Fiori sopra l'inferno si preannuncia scoppiettante e imperdibile per i quasi cinque milioni di spettatori che hanno seguito la puntata d'esordio della fiction su Rai 1.

Con uno share che ha raggiunto la soglia del 25%, la serie con Elena Sofia Ricci è riuscita ad avere la meglio nella gara ascolti del lunedì sera, battendo a mani basse l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, che ha registrato una media complessiva inferiore ai tre milioni di spettatori pari al 20% di share.