Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime nuove puntate di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi in onda fino a fine maggio su Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni rivelano che Armando si ritroverà al centro dell'attenzione e questa volta sarà coinvolto in una accesa lite con Gianni Sperti.

L'opinionista del talk show non sarà per niente tenero nei confronti del cavaliere napoletano: Gianni smaschererà Armando sulle sue frequentazioni e sul fatto che da un po' di tempo non riesca a concretizzare nulla con le dame che affollano il parterre del trono over.

Armando viene smascherato in studio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda verso fine febbraio, rivelano che ci sarà spazio per un duro attacco da parte di Gianni Sperti nei confronti di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano, da diversi anni, è uno dei volti fissi della trasmissione di Canale 5 ma da un po' di mesi non occupa più il centro della scena, dato che non sta conoscendo nessuna nuova dama.

Insomma, a detta di alcuni, sembrerebbe che Armando sia presente in trasmissione per "scaldare la sedia" piuttosto che per cercare la donna della sua vita, con la quale pensare a costruire un futuro fuori dallo studio televisivo del talk show Mediaset.

Gianni mette alle strette Armando: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Gianni Sperti deciderà di mettere alle strette il cavaliere e gli farà presente il fatto che da un po' di tempo non prova più interesse per nessuna delle dame presenti in studio.

L'opinionista del talk show di Maria De Filippi lo accuserà di non concludere nulla di serio, quasi a voler intendere che sia maggiormente interessato alla visibilità piuttosto che a una conoscenza serie e duratura che possa proseguire fuori dal contesto televisivo.

A quel punto, messo alle strette da Gianni, ci sarà il "crollo" di Armando: gli spoiler delle prossime puntate del talk show rivelano che il cavaliere ammetterà di essere in crisi e che al momento non c'è nessuna che gli piaccia.

Armando crolla in studio: anticipazioni Uomini e donne

Al tempo stesso, però, Armando sarà molto onesto nel dire che solo una sola donna, tra quelle che sono passate nel corso dell'ultimo periodo a Uomini e donne, che è stata in grado di far breccia nel suo cuore.

Trattasi di Antonella che tuttavia, dopo aver intrapreso una prima forma di conoscenza con Armando, ha scelto di concentrarsi su un'altra frequentazione, quella col cavaliere Luca, e insieme hanno scelto di viversi e conoscersi meglio fuori dallo studio tv.

Cosa succederà a questo punto? Dopo la sua cocente ammissione, Armando si ritroverà a mettere in discussione il suo percorso in studio e a valutare anche un possibile addio alle scene?