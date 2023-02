Antonella Fiordelisi messa nei guai dal suo ex fidanzato per la partecipazione al Grande Fratello Vip 7. In queste ore l'ex compagno dell'influencer, Gianluca Benincasa, è tornato a puntare il dito sui social contro la ragazza.

Senza troppi mezzi termini ha svelato quelli che sarebbero gli "altarini" di Antonella, tanto da rivelare pubblicamente che la ragazza starebbe seguendo un copione ben preciso all'interno della casa per stare al centro delle dinamiche.

L'ex di Antonella rompe il silenzio e sbotta: 'Ho i messaggi dei copioni'

Antonella continua a essere una delle concorrenti più discusse di questa settima edizione del GF Vip, protagonista non solo della sua tormentata storia d'amore con Edoardo Donnamaria, ma anche per i continui scontri verbali con gli altri inquilini.

In queste ultime ore, però, Antonella è finita nel mirino del suo ex fidanzato. Sui social Gianluca Benincasa non si è fatto problemi a puntare il dito contro la ragazza, lasciandosi andare a dei retroscena che non sono passati inosservati tra i fan del reality show.

"Dopo 15 giorni si era dimenticata di me: ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito per andare avanti", ha sbottato Gianluca, che a quanto pare non avrebbe ancora gradito il modo in cui sarebbe finita la sua relazione con Fiordelisi.

'Voleva far credere di non essere stupida', l'ex di Antonella sbotta sui social

"Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavano in barca, perché voleva far credere di non essere stupida", ha proseguito ancora Gianluca.

"Ho tutto il diritto di parlane male o bene, ma lei no, dato il mio atteggiamento fino a dicembre-gennaio", ha proseguito ancora Gianluca, che ha elencato una serie di comportamenti di Antonella all'interno della casa che lo avrebbero profondamente amareggiato nel corso di questi mesi.

Ci sarà un confronto tra Antonella e il suo ex Gianluca al Grande Fratello Vip?

Insomma questa volta sembrerebbe proprio che l'ex di Antonella ci sia andato giù pesantemente nei confronti della ragazza, motivo per il quale non si escluderebbe che la produzione del reality show possa prendere in considerazione l'ipotesi di organizzare un nuovo confronto tra i due.

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip? Antonella verrà messa al corrente del duro sfogo fatto da Gianluca sui social e avrà così modo di confrontarsi direttamente con lui?