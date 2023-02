Lo scorso lunedì è entrata al Grande Fratello Vip 7 Martina Nasoni in qualità di ospite ed ex di Daniele Dal Moro. Quest'ultimo, dopo la 32^ puntata, si è avvicinato nuovamente a Oriana Marzoli, generando così il malcontento della sua ex.

Venerdì 10 febbraio Martina ha deciso di affrontare la vicenda proprio con Daniele. L'imprenditore veneto, dopo essere stato accusato dalla sua ex di aver strumentalizzato la loro situazione per far ingelosire Oriana, ha perso le staffe. Il giovane ha fatto allora notare che è stata Martina a varcare la porta rossa di Cinecittà per rivederlo e non viceversa.

Lite accesa tra Dal Moro e Nasoni

Dopo aver saputo di un bacio tra Daniele e Oriana, Martina Nasoni ha accusato il suo ex di aver strumentalizzato la sua situazione: la giovane crede infatti che Daniele si sia avvicinato a lei solamente per far ingelosire la concorrente venezuelana.

Alle parole della sua ex, l'imprenditore è andato su tutte le furie: "Fai poco la furba ragazzina". Il giovane ha precisato di essere anche arrivato a discutere con Oriana, a causa delle attenzioni dedicate a lei: "Ma sei seria? Sei venuta qua a far cosa? Sei ridicola".

RAGAZZI SI STANNO SCANNANDO DANIELE E MARTINA CHE COLPO IMPROVVISAMENTE CATAPULTATI AL GF16 #GFvip pic.twitter.com/jIkHGjksMx — BagnoTrash💐 (@bagnotrash) February 10, 2023

A detta di Dal Moro, la sua ex avrebbe ricominciato ad assumere lo stesso atteggiamento di quattro anni fa quando si sono conosciuti al Grande Fratello 16: all'epoca la Nasoni si mostrava gelosa di tutte le ragazze che si avvicinavano all'imprenditore.

In un secondo momento, Daniele ha confidato ad Oriana Marzoli di non avere mai avuto realmente una relazione con Martina: una volta usciti dal programma, i due si sarebbero visti solamente una decina volte. L'imprenditore ha inoltre fatto sapere che la sua ex non ha mai conosciuto i suoi genitori.

Valentina Vignali punge l'ex di Dal Moro

In merito al litigio avvenuto tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si è espressa anche Valentina Vignali, che nel 2019 partecipò al Reality Show in compagnia proprio dell'ex coppia. All'epoca andarono in scena parecchie liti tra lei e la Nasoni, stando alla quale la Vignali ronzava attorno al Del Moro.

'Ah, ma quindi il problema non ero io? - ha scritto Vignali su Twitter - Mi piace quando il tempo scorre e i fatti mi danno ragione perché io non sono ne cattiva, ne pazza. Semplicemente senza peli sulla lingua'.

Pare che anche alla Vignali fosse stato chiesto di partecipare quest'anno al Gf Vip ma che la ragazza abbia rifiutato per evitare di affrontare un'altra esperienza esposta alla luce dei riflettori.