Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena nela soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Nella settimana dal 20 al 24 febbraio le storyline di alcuni protagonisti subiranno una scossa.

Marcello dovrà fare i conti con le continue macchinazioni di Umberto alle sue spalle: il giovane sarà pronto a giocarsi il tutto per tutto pur di aiutare l'amico Mattia, finendo per avvicinarsi ancora di più a Adelaide.

Ezio sarà ad un bivio e dovrà scegliere tra Veronica e Gloria, soprattutto dopo aver tradito la compagna. E mentre Vittorio riceverà la visita da una sua vecchia conoscenza, Gemma inizierà ad avere dei dubbi su Carlos.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 24/2: Ezio svelerà a Vittorio di aver fatto tradito Veronica

Il Paradiso delle Signore sarà nel caos a causa di alcuni situazioni. Mario informerà Roberto di ciò che è a conoscenza su Carlos. A quanto pare saranno informazioni preoccupanti e Gemma ne sarà messa subito al corrente. In un primo momento la giovane Zanatta non ne sarà preoccupata ma, dopo aver trascorso la serata con Carlos, inizierà a sentirsi intimorita da lui e lo rivelerà a Roberto.

In seguito al viaggio di lavoro, che ha portato Gloria e Ezio a trascorrere la notte insieme, i due dovranno vedersela con la propria coscienza e con una forte sensazione di disagio. Da un lato la capocommessa vorrebbe maggiori certezze dal suo ex, ma Colombo sarà estremamente confuso e ne parlerà con il fidato Vittorio Conti.

Intanto anche Armando verrà a conoscenza dell'accaduto.

Il Paradiso delle Signore, puntate dal 20 al 24/2: Salvatore alle prese con Elvira

Elvira sarà determinata ad acquisire una maggiore indipendenza imparando a guidare, ma dovrà superare l'esame per prendere la patente. Intanto Salvatore, dopo aver respinto la Venere e aver rifiutato di partecipare alle lezioni di ballo con lei, deciderà di fare marcia indietro.

Dopo la mancata cena al buio con Alfredo, Gemma cercherà di spingere Clara a provarci con il ragazzo. In realtà il magazziniere ha già il cuore occupato, infatti vorrà conquistare Irene e per farlo si rivolgerà a Don Saverio per un consiglio. Vedendo Alfredo impacciato nel tentare di fare la corte ad Irene, Armando resterà colpito e divertito dal comportamento del ragazzo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la crociata di Umberto ai danni di Marcello

Andrà avanti la temibile crociata di Umberto, volta a ostacolare l'adesione di Marcello come socio del Circolo. Il commendatore e Ferdinando Torrebruna confabuleranno su un piano che finirà per coinvolgere l'amico di Barbieri, il fioraio Mattia Costa.

Quando Umberto noterà il feeling tra la contessa di Sant'Erasmo e Marcello, sarà ancora più motivato a mettere a segno la propria vendetta, incastrando Mattia per far sì che a pagarne le conseguenze sia Barbieri. Ben presto al Circolo ci sarà un furto e Mattia ammetterà di avere delle colpe. Dopo aver ascoltato le parole dell'amico, Marcello intuirà che in realtà dietro all'accaduto si cela la responsabilità di Umberto e sarà pronto a tutto pur di aiutare Mattia.

Il gesto di Barbieri non farà altro che suscitare ammirazione da parte di Adelaide, portandola ad avere un nuovo momento di passione con lui.

Nelle prossime vicende de Il Paradiso delle Signore, Gloria vuole partire, Diletta intervisterà Vittorio

Mentre Carlos si vedrà costretto ad allontanarsi da Gemma, la giovane Puglisi riuscirà a completare i bozzetti, ma non riuscirà a mostrargli a Vittorio. Quest'ultimo, frattanto, riceverà una visita sorprendente da parte di Diletta D'Ambrosio, giornalista con cui ebbe modo di collaborare in passato. La presenza della donna non farà altro che infastidire Matilde.

Gloria, stufa di aspettare una risposta definitiva da parte di Ezio, sarà decisa a prendere in mano la situazione andando a parlare con Veronica.

Una volta giunta a casa della donna, però la madre di Stefania farà marcia indietro e preferirà partire per un paio di settimane. Quando Ezio verrà a sapere della partenza della moglie, farà un gesto inaspettato.