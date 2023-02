Giovedì 9 febbraio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta, Alfonso ha avuto modo di confrontarsi con Antonella Fiordelisi la quale, nel corso delle ultime settimane, aveva più volte esternato la sensazione di avere il gruppo contro di lei e di sentirsi vittima di bullismo. Il conduttore ha cercato di capire se queste affermazioni fossero fondate e ha messo Antonella di fronte ad una scelta: restare o uscire dalla casa.

Il confronto tra Signorini ed Antonella Fiordelisi

Durante la diretta, Alfonso ha raccontato che Antonella Fiordalisi, nei giorni precedenti, aveva riferito di essersi sentita fortemente messa in discussione da un gruppo di vipponi nella casa. Tuttavia Signorini ha poi aggiunto: “immagini e situazioni del genere si sono sempre viste e io non credo ci sia nulla di così eccezionale. Anche con Dayane o Soleil sono successe queste cose e tali atteggiamenti hanno spesso portato ad avere gli altri concorrenti contro. Sono tutte scene già viste ed è quasi sempre successo che chi si è isolato ed è stato attaccato dal gruppo, è poi arrivato in finale arrivando anche a vincere il reality, come successo con Guendalina Tavassi”.

Dopo questa introduzione, Alfonso ha chiamato Antonella in confessionale.

Signorini ha esordito chiedendo alla concorrente come stesse ed alla domanda del conduttore, la Fiordalisi è scoppiata a piangere. Antonella ha riferito di non stare bene e di non sentirsi più a suo agio come prima, sottolineando quanto lei non avesse mai fatto del male a nessuno e quindi di non meritare di avere il gruppo contro.

La Fiordalisi ha proseguito raccontando di quanto lei cerchi di essere forte e mostrarsi agli occhi del pubblico come una donna coraggiosa, nonostante gli attacchi del gruppo che non fanno altro che renderla debole.

Antonella ha poi aggiunto: “loro si sentono forti nel parlare male di me. Se io ho a che fare con una sola persona non ho timore di dire la mia, ma se ne vedo otto davanti a me che mi danno contro…”.

Signorini, dopo aver ascoltato lo sfogo di Fiordelisi, ha replicato dicendo: “tu sei una ragazza schietta e per questo motivo forse non ti sei fatta molti amici in casa. Tu, rispetto alle altre persone, non ti chiudi in te stessa, non sei timida e non sei una che si fa gli affari propri. Tu sei una che parte all’attacco. Adesso stai parlando di bullismo e di una condizione psicologica sfavorevole. Hai 24 anni e sei responsabile delle tue azioni. Se pensi di essere vittima di bullismo allora non rimanere in gioco, te lo dico e te lo chiedo. Se ti senti vittima di bullismo esci, perché io non voglio tu stia male”.

Dinanzi a questa presa di posizione del conduttore, Antonella ha fatto un passo indietro dicendo di non aver mai detto di essere vittima di bullismo, bensì di essere trattata in modo poco carino dagli altri concorrenti.

Alla fine della discussione e dopo una breve riflessione, Fiordelisi ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip.

Ascolti tv 9 febbraio 2023

La puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 9 febbraio 2023 si è scontrata a livello di ascolti tv con il Festival di Sanremo in onda su Rai 1.

Il reality condotto da Alfonso Signorini ha intrattenuto dalle 21:50 alle 1:30 circa 1.790.000 spettatori, con uno share del 10.88%. Tuttavia a trionfare nella sfida degli ascolti è stata la terza serata della 73^ edizione del Festival condotto da Amadeus, il quale è stato seguito dalle ore 21:25 alle 2, circa 9.240.000 spettatori, con uno share del 57.6%.