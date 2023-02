Giovedì 9 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la 32^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini in apertura ha dedicato un ampio blocco alla situazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Al termine della diretta, i due coinquilini hanno così deciso di avere un nuovo confronto. L'imprenditore veneto ha cercato di spiegare alla concorrente venezuelana di non essersi allontanato da lei in questi giorni per l'ingresso della sua ex Martina Nasoni ma di essere in realtà salito su un'altalena di emozioni contrastanti.

Torna il sereno tra gli 'Oriele'

Durante la diretta, il conduttore del Reality Show ha cercato di analizzare la situazione tra Daniele e Oriana.

Al termine della 32^ puntata del Grande Fratello Vip 7, i due coinquilini hanno così deciso di confrontarsi lontano dagli altri concorrenti. In zona piscina, Dal Moro ha parlato a cuore aperto: "Mi sono affezionato a te. Non mi sono allontanato perchè è entrata la mia ex ma perchè con te eravamo in una situazione particolare, io sono stato distante da Martina. Comunque lo sai che mi piaci, che mi piace il tuo modo di fare, quello che abbiamo noi è diverso da quello che ho avuto con Martina".

Il confronto tra i due coinquilini è poi proseguito sempre nella casa di Cinecittà ma in camera da letto dove gli "Oriele" (nome utilizzato dai fan di Daniele e Oriana) si sono lasciati andare a degli abbracci molto affettuosi.

In un secondo momento i due concorrenti sono andati insieme in salotto e anche lì non sono mancati gesti d'affetto di uno nei confronti dell'altra. Il sereno insomma sembra tornato.

Io debole per il modo in cui si guardano, abbracciano e si danno i bacini 🥲 #oriele pic.twitter.com/FEnoYaVByQ — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 10, 2023

La reazione di alcuni utenti

Il riavvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non è passato inosservato ai fan.

Su Twitter, all'indirizzo dei due concorrenti sono arrivati moltissimi commenti positivi: "Io debole per il modo in cui si guardano". Un altro fan del reality show ha affermato: "Io l'ho detto che sarebbero tornati". Un altro utente ha chiosato: "Bellissimi". Un telespettatore ha affermato: "All'amore non si comanda". Tra i vari commenti, c'è anche chi crede che Daniele voglia solo far ingelosire la sua ex Martina Nasoni.

Un telespettatore ha invece sostenuto che Dal Moro quando è in compagnia della Marzoli avrebbe un'altra luce. "Io credo proprio che Daniele si stia innamorando di Oriana" ha chiosato qualcun'altro via social. Tutti commenti di natura differente insomma ma quasi tutti concordi nel vedere della verità nell'atteggiamento fra i due.