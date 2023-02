Giovedì 23 febbraio, su Canale 5, andrà in onda la 36^ puntata del Grande Fratello Vip 7: tra i concorrenti finiti al televoto, Antonella Fiordelisi risulterebbe essere a rischio. Ovviamente, si tratta di un songaggio online effettuato da Novella2000. Dunque, non c'è alcuna certezza che l'influencer salernitana venga definitivamente eliminata dal gioco.

I risultati del sondaggio online

Il Grande Fratello Vip 7 è in dirittura d'arrivo: il prossimo 3 aprile sarà il giorno della finale. Di conseguenza, settimana dopo settimane è possibile che il gioco perda pezzi da 90.

Al termine della precedente puntata, sono finiti al televoto Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon (mandata in nomination da Oriana Marzoli che è risultata la preferita del pubblico), Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

Secondo un sondaggio online effettuato da Novella2000, Antonella sarebbe a rischio eliminazione con il 14% di voti. Al contrario, Micol sarebbe la più votata con il 47% di preferenze. A seguire nel sondaggio online troviamo Nikita con il 25% di voti e Antonino al 15%.

Come detto in precedenza, non c'è alcuna certezza che le percentuali restino così. Il televoto viene chiuso ad inizio puntata o nel corso della diretta, quindi i preferiti del pubblico possono variare fino all'ultimo momento.

Grida esterne informano i 'vipponi' che il televoto è per l'eliminazione

Lo scorso lunedì, Alfonso Signorini ha teso un tranello ai "vipponi". Nel dettaglio, il concorrente non ha rivelato i concorrenti in nomination se il televoto fosse per decretare il preferito o un'eliminazione.

Nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio, però, i concorrenti sono stati avvertiti dall'esterno.

Una persona si è diretta all'esterno della casa di Cinecittà e munita di megafono ha gridato: "Il televoto è per l'eliminazione". I "vipponi" presenti in giardino sono rimasti spiazzati, poiché di solito nella puntata del giovedì non veniva effettuata alcuna eliminazione. Tra tutti, l'unico ad aver reagito in modo positivo sul televoto eliminatorio è stato Antonino: il concorrente da tempo desidera essere eliminato per poter riabbracciare sua figlia.

Chi potrebbe vincere il programma?

I bookmaker continuano a stilare le quote su chi vincerà il Grande Fratello Vip 7.

Giovedì 23 febbraio, le quote danno per sfavoriti: Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro sembrano avere delle possibilità. Nella voce altri, troviamo: Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli, Nicole Murgia.

Al momento non sono quotati Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova in quanto ospiti nella casa di CInecittà.