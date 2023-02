Il colpo di scena che gli autori del Grande Fratello Vip avevano in serbo per la puntata del 23 febbraio potrebbe essere "saltato". Nella giornata di ieri, infatti, qualcuno si è appostato all'esterno della casa e ha comunicato ai concorrenti che il televoto in corso non è finalizzato all'elezione del preferito ma a sancire una nuova eliminazione. Antonino Spinalbese ha reagito a questa notizia esultando, lasciando dunque intendere che sarebbe estremamente felice nel terminare dopo quasi cinque mesi la propria esperienza in casa.

Alfonso Signorini ha cercato dunque di nascondere ai concorrenti la vera finalità del televoto che è stato aperto lunedì scorso, ma qualche fan ha rovinato tutto. Nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio, infatti, qualcuno si è presentato all'esterno della casa con un megafono e ha svelato agli inquilini che il giorno dopo ci sarebbe stata un'eliminazione e non la proclamazione di un nuovo preferito.

Grazie alle urla che sono arrivate da fuori, dunque, i vipponi sono venuti a conoscenza del fatto che stasera qualcuno di loro dovrà lasciare definitivamente il gioco. Quella di oggi sarà un'esclusione molto importante: i quattro a rischio, infatti, sono personaggi di punta di quest'edizione del reality-show: Antonino, Antonella, Nikita e Micol.

Quando qualcuno ha urlato che il televoto in corso è eliminatorio, Antonino era in giardino e ha esultato.

Il concorrente del Grande Fratello Vip, dunque, ha lasciato intendere che sarebbe contento di essere eliminato. Quello che Spinalbese forse non sa, è che il vippone più a rischio è proprio lui (anche i sondaggi online lo danno per favorito all'eliminazione rispetto agli altri in nomination): lunedì scorso, infatti, il parrucchiere si è salvato per una striminzita differenza di voti con Sarah Altobello.

Da quando ha smesso di flirtare con le donne del cast, l'ex di Belen ha perso il sostegno di molti spettatori, gli stessi che ultimamente gli hanno preferito inquilini un po' più centrali nelle dinamiche del gioco come Daniele, Luca ed Edoardo Donnamaria.

Un altro motivo per il quale in queste ore Antonino è al centro dell'attenzione mediatica, sarebbe la confidenza che una sua amica ha fatto nella casa.

Antonella avrebbe messo nei guai Spinalbese mentre parlava con Sarah: "Micol sarà la preferita al cento per cento. Lui sa chi sono i preferiti del pubblico da quando è uscito, se ne è reso conto".

Nel periodo in cui non è stato tra le mura di Cinecittà, l'ex di Belen Rodriguez sarebbe dunque riuscito ad informarsi sull'andamento delle classifiche relative ai vari concorrenti della settima edizione: andando contro le regole del programma, il parrucchiere avrebbe così scoperto quali vipponi piacciono alla gente e quali non vengono particolarmente apprezzati.

Anche Striscia la Notizia ha curato un'"indagine" sulle parole di Fiordelisi, denunciando una presunta mancanza di controllo da parte degli addetti ai lavori.

Antonino, lo ricordiamo, era uscito all'inizio di gennaio per affrontare un piccolo intervento chirurgico che aveva in programma da tempo, è così mancato dalla casa per un paio di settimane compresa la quarantena post operazione. Proprio in quei giorni in cui sarebbe dovuto essere isolato dal mondo, dunque, l'uomo avrebbe dato un'occhiata alle preferenze degli spettatori che da quasi sei mesi seguono con attenzione tutto quello che accade tra le mura di Cinecittà.