Nella casa del Grande Fratello Vip il giorno di San Valentino ha portato per i Donnalisi un momento di sconforto. Una lettera d’amore scritta da Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia, ha suscitato in Donnamaria e Antonella un momento di crisi, lasciandosi andare alle lacrime e al malumore.

Momento di sconforto per i Donnalisi

Tutto è avvenuto quando Edoardo Tavassi ha letto una lettera a Micol Incorvaia. Tra i Donnalisi nei giorni scorsi ci sono stati vari dissapori e questo momento romantico si è trasformato per entrambi in un momento di sconforto. Dispiaciuto da quanto accaduto con l’ex schermitrice e dinanzi all’amore decantato dai suoi coinquilini, Donnamaria ha scelto di abbandonare il soggiorno della casa del Grande Fratello Vip durante la lettura della lettera, per rifugiarsi all’interno del Van, lontano dagli occhi indiscreti dei suoi compagni d’avventura.

Antonella invece ha scelto di assistere fino alla fine della lettera, per poi scoppiare in lacrime. Ad assistere la vippona durante il suo momento di malessere sono stati Matteo, Martina, Davide e Sarah i quali, dispiaciuti per la loro coinquilina, hanno cercato di darle manforte e consolarla. Antonella tuttavia ha esordito tra le lacrime dicendo: “Purtroppo lui non è la persona giusta per me". Aggiungendo poi che sperava di trovare in Edoardo una persona da amare per tutta la vita, mentre invece si rende conto di essere incompatibile con lui e, pur amandolo tanto, uniti non fanno altro che farsi del male e non è così che dovrebbe funzionare l'amore. Pare dunque che il rapporto tra i Donnalisi sia definitivamente giunto alla rottura definitiva.

Rapporto sempre più incrinato tra Edoardo e Antonella

Poco prima della romantica lettera di Tavassi a Micol, Edoardo e Antonella hanno giocato al “Mikado Kiss”, gioco organizzato dal Grande Fratello Vip. Tuttavia, questo gioco non è bastato a riportare la serenità tra i Donnalisi. Durante il gioco, Donnamaria si è infastidito del comportamento dell’ex schermitrice e ha scelto in seguito di recarsi in camera con Antonella per prendere definitivamente le distanza dalla ragazza.

Lo speaker romano ha esordito chiedendo alla ragazza di spostare le sue cose da un’altra parte, dicendo: “Voglio evitare di avere a che fare con te, sei una ragazzina che mi manca sempre di rispetto”. L’ex schermitrice, amareggiata da quanto successo, esclama dicendo: “Mi hai rovinato il San Valentino. Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi, sei un falso.

Stavi con me solo per il Grande Fratello”. Il volto di Forum ha sentenziato dicendo: “Ti chiedo di chiudere questa storia con rispetto, grazie”. A dar fastidio ad Edoardo sono state le continue provocazioni di Antonella e la stretta vicinanza tra la donna e Antonino.