In occasione della festa di San Valentino, Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 7 ha deciso di scrivere una romantica lettera d'amore per Micol Incorvaia. Il concorrente ha esordito, spiegando di essere rimasto subito colpito dalla coinquilina. Giorno dopo giorno ha compreso che il suo non era semplice affetto, ma voglia di trascorrere più tempo possibile insieme all'influencer.

La dedica di Tavassi

Per la festa degli innamorati, gli autori del Reality Show hanno chiesto ai concorrenti di scrivere dei loro pensieri su un foglio di carta. Inoltre hanno addobbato tutta casa con dei palloncini a forma di cuore.

Dopo la cena, Edoardo Tavassi al centro del salotto ha deciso di leggere una lettera scritta per Micol. La missiva inizia così: "Mi sei piaciuta dal primo momento in cui ti ho vista, questo anche grazie ai filtri sulle foto del tuo profilo Instagram". Durante la quarantena il concorrente aveva mandato un messaggio all'influencer per dirle se andava tutto bene: "Tu mi hai scritto sì e poi alla fine non mi hai più scritto". Tavassi non ha nascosto di esserci rimasto male, ma poi ha pensato che all'interno della casa di Cinecittà Micol non sarebbe potuta "scappare". Successivamente Edoardo ha riportato tutte le cose che ha in comune con Micol e giorno dopo giorno non vedeva l'ora che arrivasse la notte per dormire al fianco di "una donna col viso da bambina".

Nella parte conclusiva della dedica, Edoardo Tavassi ha speso parole al miele: "In un attimo sono diventato il tuo Dodino, lo avresti mai detto che avremmo festeggiato insieme San Valentino?". Poi ha concluso: "Siamo molecole, siamo forti insieme come una coppia d'assi, anzi siamo una cosa sola, noi siamo gli Incorvassi". Al termine della lettura Micol ed Edoardo si sono scambiati un bacio romantico.

PROBABILMENTE MI RIGUARDERÒ STO VIDEO A TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE FINCHÉ MORTE NON MI SEPARI #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/lb474JGUjV — snow (@snowflowerss) February 15, 2023

La reazione degli altri concorrenti

La lettera di Tavassi a Micol ha fatto commuovere tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Edoardo Donnamaria ha preferito andare nel van per non assistere ad un momento così romantico: il giovane volto di Forum avrebbe deciso di chiudere con Fiordelisi a causa di alcuni ripetuti atteggiamenti che non sopporta.

Al contrario, Antonella ha deciso di restare in salone con gli altri "vipponi" ma è scoppiata a piangere. Parlando con Davide, Sarah e Martina, la 24enne è arrivata ad una conclusione: "Purtroppo lui (Edoardo) non è la persona giusta". Secondo l'influencer, tra lei e Donnamaria c'è un forte sentimento ma per motivi caratteriali non sono compatibili.

Rammaricata per i continui litigi con il "partner", Antonella sostiene che l'amore non sia quello che stanno vivendo lei e Donnamaria.