Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda giovedì 9 febbraio svelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Marcello, il quale non mancherà di riservare sorprese piuttosto interessanti. Vittorio e Matilde, invece, si riavvicineranno molto, trascorrendo del tempo insieme.

Il Paradiso, trama 9/2: Marcello colpisce con il suo discorso

La puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 9 febbraio sarà non poco spazio al personaggio di Marcello.

Il giovane Barbieri sta movimentando le trame con i suoi successi professionali e non solo. L'ex barista, infatti, da piccolo imprenditore quale era, pare essere diventato un affermato uomo d'affari. Tutto grazie alle sue capacità, ma anche grazie all'aiuto e sostegno di Adelaide, la quale, colpita dall'animo del ragazzo, ha fatto emergere il suo lato più umano. Le anticipazioni relative alla puntata del 9 febbraio svelano che Marcello confiderà all'amico Salvatore tutti i dettagli della serata al circolo. A quanto pare il discorso da lui tenuto ha colpito molto i soci.

Barbieri ammesso grazie al voto di Ludovica

Dunque la puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio proseguirà con la narrazione della storyline di Marcello.

Il discorso di Barbieri piacerà molto ai soci, tuttavia l'ultima parola spetterà proprio a Ludovica. La giovane Brancia, conoscendo il suo ex, non potrà fare a meno di esprimere il suo parere positivo. Marcello, quindi, diventerà nuovo socio del circolo. Tuttavia Guarnieri, geloso dell'astro nascente, interverrà, inserendo una clausola.

Umberto chiederà che, come tutti gli altri soci, Barbieri rispetti un periodo di prova.

Il Paradiso, puntata 9 febbraio: Gloria ed Ezio non vogliono inimicarsi Umberto

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio ci sarà spazio anche per altre storyline tra cui quella di Gloria ed Ezio. I due ex consorti hanno, difatti, scelto di diventare soci in una nuova attività che risulta essere il sogno di Ezio.

Tuttavia, seppur involontariamente Colombo e Moreau finiranno per far infervorare Umberto Guarnieri. La motivazione è più semplice di quanto sembri: le operaie della ditta Palmieri potrebbero preferire andare a lavorare con Colombo. Ezio e Gloria, però, conoscendo il carattere di Umberto, converranno che sia meglio non pestargli i piedi, cercando di non intaccare la sua attività.

Matilde passa del tempo con Vittorio

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 9 febbraio rivelano che, dopo un allontanamento momentaneo, Vittorio e Matilde avranno modo di riavvicinarsi. La donna deciderà di aiutare Conti nel suo lavoro di pubblicitario. I due, dunque, trascorreranno molto tempo insieme. Tuttavia la signora Frigerio, per aiutare Vittorio, finirà per dimenticare un impegno concordato con il marito.