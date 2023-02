Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio della prima rete Rai. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda l'8 febbraio rivelano nuovi colpi di scena. Marcello si preparerà per il suo discorso da tenere al circolo, e dal quale dipenderanno le sorti del suo ingresso. Al contempo Maria, riconoscendo il talento del giovane Rizzo, spronerà il ragazzo a non rinunciare alla sua passione.

Il Paradiso, trama 8/2: Barbieri avrà successo

La puntata dell'8 febbraio de Il Paradiso delle Signore darà ampio spazio al personaggio di Marcello.

Quest'ultimo sta avendo molto rilievo nel corso delle ultime puntate, per via della sua scalata sociale. Il ragazzo, grazie ai consigli della contessa, è riuscito ad ottenere un notevole riconoscimento. Il suo desiderio di entrare a far parte della schiera di quelli che contano sembrerebbe essersi avverato. Nel corso della puntata di mercoledì 8 febbraio l'ex barista preparerà il discorso da tenere al Circolo. Dalle sue parole dipenderà il suo destino. I soci del Circolo, tuttavia, saranno colpiti dalla sua allocuzione. Al termine del suo discorso non mancheranno elogi ed applausi.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 8 febbraio: Maria esorta Francesco

Nel corso della puntata dell'8 febbraio de Il Paradiso si parlerà anche del personaggio di Francesco.

Quest'ultimo sembra avere una grande passione per il cucito e la moda. A notare le doti del ragazzo sarà la stessa Maria. La stilista, infatti, spingerà il giovane Rizzo a non abbandonare la sua vera passione. Inoltre la signorina Puglisi apprenderà che Rizzo in passato ha anche collaborato con un sarto. La chiusura dell'attività ha, però, portato Francesco ad accantonare questa professione.

Al contempo Elvira avrà non pochi problemi con il vestito scelto per la gara di ballo. La ragazza chiederà aiuto a Francesco, essendo a conoscenza delle sue capacità con l'ago ed il filo. Rizzo, tuttavia, rifiuterà di aiutare la commessa.

Il Paradiso, anticipazioni 8/2: Guarnieri infuriato con Colombo

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso dell'8 febbraio svelano che Umberto proverà un certo risentimento nei confronti di Ezio.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso dell'8 febbraio svelano che Umberto proverà un certo risentimento nei confronti di Ezio. Quest'ultimo, infatti, finirà per pestare i piedi al Commendatore. La nuova attività di Colombo finirà per sottrarre manodopera all'azienda tessile di Guarnieri. Una delle operaie della ditta Palmieri, dopo aver appreso che Colombo stesse cercando personale per una nuova attività, preferirà licenziarsi. Umberto non tarderà a sapere quale sia il vero motivo del licenziamento, temendo che possa accadere anche con altre operaie.