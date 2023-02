Il Paradiso delle signore 7 torna in onda con una nuova puntata martedì 14 febbraio e la giornata di San Valentino sarà speciale per alcuni dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Secondo le nuove anticipazioni tra Flora e Umberto le cose non andranno per il meglio, mentre Tancredi e Matilde partiranno per St Moritz. Maria farà un regalo a Francesco per ringraziarlo, mentre Vito farà di tutto per procurare un fiore speciale per la sua amata. La vera svolta della giornata, però, si avrà con Gemma che si lascerà andare con Carlos.

Mattia Costa aiuterà Vito per un regalo speciale: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 14 febbraio raccontano che Maria (Chiara Russo) farà un regalo a Francesco (Christian Roberto) per ringraziarlo del suo supporto nell'atelier e incoraggiarlo a seguire la sua passione.

Il ragazzo apprezzerà molto il dono della signorina Puglisi, anche perché per lei nutre una simpatia speciale. Marcello (Pietro Masotti), invece, chiederà aiuto al suo amico Mattia Costa per la ricerca di una specifica varietà di fiori che Vito (Elia Tedesco) vorrebbe regalare a Maria. L'ex compagno di carcere di Barbieri verrà coinvolto nell'impresa e non si tirerà indietro, felice di aiutare un suo vecchio amico.

Umberto preoccupato per Flora: anticipazioni puntata di martedì 14 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda martedì 14 febbraio vede protagonista anche Flora (Lucrezia Massari), che continuerà a far preoccupare Umberto (Roberto Farnesi) a causa della reticenza nei suoi confronti.

La stilista, inoltre, inizierà a pensare di informare Vittorio (Alessandro Tersigni) riguardo quanto ha scoperto su Palazzo Andreani.

L'iniziativa di Vittorio Conti, 'Cuori solitari', sarà un successo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 14 febbraio rivelano che nella giornata di San Valentino ci sarà chi resterà tristemente solo e chi si preparerà per una serata romantica.

Alcune coppie si godranno la festa degli innamorati e tra queste ci sarà quella formata da Matilde e Tancredi, che per l'occasione andranno insieme a St Moritz. La vera sorpresa del giorno degli innamorati, però, verrà da Gemma (Gaia Bavaro), che finalmente si lascerà andare con Carlos (Lorenzo Lancellotti). Nel frattempo ci sarà chi penserà a chi non è stato così fortunato a trovare l'amore.

Saranno in molti a partecipare all'iniziativa Cuori solitari ideata da Vittorio Conti, nella speranza di incontrare presto l'anima gemella. In questo modo ognuno avrà un'occasione per vivere al meglio il giorno speciale dedicato agli innamorati.