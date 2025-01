Marcello sarà deluso dalle bugie di Adelaide quando saprà che la donna gli ha nascosto un importante problema di salute nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di mercoledì 29 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Umberto spingerà Adelaide a dire a Marcello il vero motivo della sua partenza e questo ferirà molto Barbieri. Nel frattempo, Irene si impegnerà per far riconciliare Alfredo e Clara e chiederà un prestito a Marcello per mettere in atto il suo piano. Infine, Mimmo e Agata si prepareranno ad incontrare Milva.

Il consiglio inaspettato di Umberto ad Adelaide

Adelaide sarà in procinto di partire per Londra dopo aver ricevuto una brutta notizia dal suo medico. La contessa continuerà a mascherare i suoi problemi di salute con tutti, tranne che con Umberto. Sarà proprio Guarnieri a spingere Adelaide a rivelare a Marcello il vero motivo della sua partenza. Quando Barbieri scoprirà che Adelaide gli ha mentito per giorni su qualcosa di così importante come un serio problema di salute, reagirà male. Marcello dovrà confrontarsi con l'ennesima delusione da parte di Adelaide che ha preferito confidarsi con Umberto piuttosto che con lui. Sarà la fine per la coppia? Certamente per Barbieri sarà un duro colpo e reggere continuamente il confronto con Umberto per lui sarà sempre più difficile.

Irene decisa ad aiutare Clara e Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 raccontano che Irene chiederà l'aiuto di Don Saverio per evitare la partenza di Clara. Il parroco proverà a trattenere la ragazza a Milano, ma non riuscirà a convincerla. Ad Irene non resterà che tentare l'ultima idea per far riconciliare Alfredo e Clara, ma per metterla in pratica avrà bisogno di un po' di denaro.

A questo proposito, la signorina Cipriani si rivolgerà a Marcello e chiederà a lui un prestito per riuscire a far tornare Alfredo con Clara. Nel frattempo, Mimmo e Agata vivranno un'emozione grandissima in attesa dell'incontro con Milva. La cantante, colpita dal ritratto di Agata, chiederà di incontrarla e questa sarà un'occasione importantissima per lei.

Mimmo e la ragazza si prepareranno al grande evento che si terrà nello studio di registrazione di Milva e potrebbe dare vita a nuove creazioni.

Umberto tra Adelaide e Marcello

Nelle scorse puntate ci sono state delle discussioni tra Adelaide e Marcello a causa di Umberto. La contessa, infatti, si è impegnata ad aiutare Guarnieri per riprendere il controllo della Galleria Milano Moda e questo non è piaciuto a Barbieri. Quest'ultimo non sopporta che Adelaide possa tornare in ottimi rapporti con suo cognato dopo le sue malefatte. In passato, infatti, Umberto ha truffato Marcello per metterlo in cattiva luce con Adelaide e in questo ha coinvolto anche Matteo. Barbieri non può dimenticare il male ricevuto da Umberto e non sopporta il fatto che Adelaide ci abbia messo una pietra sopra.

Questo sarà motivo di rottura tra loro? Non si esclude che dopo l'ennesima bugia Marcello decida di chiudere con la contessa. I suoi problemi di salute, però, potrebbero essere più importanti di tutto e la preoccupazione di Barbieri per la donna prenderebbe il sopravvento.