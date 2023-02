Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1. Le novità riguardanti il palinsesto della rete ammiraglia Rai si verificheranno a partire dal prossimo maggio, quando giungerà al termine la settima stagione della soap.

E, anche quest'anno, gli episodi de Il Paradiso delle Signore verranno sospesi per tutta la stagione estiva, dove ci sarà spazio per il ritorno in daytime di Sei sorelle.

Il Paradiso delle signore 7 sospeso da maggio: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7 è confermata fino al prossimo venerdì 5 maggio: è questa la data in cui andrà in onda l'ultima puntata di questa fortunata stagione della soap opera pomeridiana con protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni.

Anche quest'anno, contrariamente alle aspettative dei tantissimi fan, l'appuntamento con la soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese, non sarà trasmessa durante i mesi della stagione estiva.

Dal 5 maggio in poi si assisterà ad una sospensione della soap dal palinsesto della rete ammiraglia e, contrariamente a quanto accadeva fino a qualche anno fa, non ci sarà spazio neppure per le repliche delle stagioni precedenti.

Sei Sorelle sostituisce Il Paradiso delle signore: cambio programmazione Rai estate

Il Paradiso delle signore 7 saluterà il suo affezionatissimo pubblico il prossimo 5 maggio e, da quel momento in poi, la soap "sparirà" dalla programmazione pomeridiana di Rai 1 per tutta la durata dell'estate.

Anche quest'anno, infatti, in casa Rai hanno scelto di puntare su una nuova serie da proporre al pubblico nel corso dei mesi della calda stagione estiva.

Dall'8 maggio e, per i mesi a seguire, ci sarà spazio per il ritorno di Sei Sorelle, la soap opera spagnola che ha debuttato già la scorsa estate in daytime, riscuotendo degli ascolti positivi ma non eccezionali come quelli de Il Paradiso che, nel corso di questi mesi di messa in onda, ha toccato anche punte del 23% di share.

I fan de Il Paradiso delle signore 7 polemici per la sospensione della soap in estate

Sta di fatto che, la sospensione della soap italiana per oltre quattro mesi, non rende felicissimi i tantissimi fan ed estimatori, i quali si chiedono perché la Rai non punti su questo prodotto anche durante la stagione estiva.

Sono in tanti quelli che si augurano di poter continuare a vedere Il Paradiso delle signore durante l'estate, proprio come accade con Un posto al sole, la cui messa in onda procede regolarmente anche in piena estate, fatta eccezione per una breve pausa durante il periodo di Ferragosto, quando viene sospesa per due settimane dal palinsesto.