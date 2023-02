Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 6 febbraio ci rivelano che Vittorio non troverà più la giusta ispirazione e apparirà molto preoccupato per la nuova campagna pubblicitaria. Intanto, Tancredi acquisterà il giornale "l'Eco della Sera" e chiederà a sua moglie di collaborare con lui, per allontanarla sempre di più dal dottor Conti.

Elvira chiederà a Salvatore di gareggiare insieme in una competizione di ballo, mentre Francesco mentirà a sua madre dicendole di aver chiuso definitivamente con il taglio, il cucito e con i bozzetti di abiti di alta moda.

Marcello, invece, sembrerà essere molto scettico sul suo ruolo di socio al circolo e non saprà se accettare o meno l'ambita proposta della contessa. Infine, Flora e Maria si metteranno alla ricerca di una nuova sarta capace di aiutarle.

Vittorio in crisi con l'ispirazione per il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni della puntata inedita de il Paradiso annunciano che Vittorio vivrà un pieno momento di crisi con il proprio lavoro nel grande magazzino milanese. In particolare, il dottor Conti non troverà la creatività che lo contraddistingueva e inizierà a chiedersi come trovare la giusta ispirazione per la nuova campagna pubblicitaria dell'atelier.

Nel contempo, Tancredi chiuderà la compra-vendita del giornale "l'Eco della Sera" segnando un vero e proprio successo per la sua carriera giornalistica.

A questo punto, l'uomo porterà anche avanti il suo diabolico piano di allontanare sua moglie dal direttore del Paradiso e lo farà chiedendole di collaborare nella gestione della nuova redazione.

Francesco mente a sua madre Palma ne il Paradiso

Dopo essere stato accusato ingiustamente da Salvatore di aver "rubato" i bozzetti dall'atelier, Francesco finalmente ha raccontato la verità al giovane Amato che gli ha porto le sue più sentite scuse.

Infatti, il barista ha scoperto che il giovane Rizzo ha la passione della moda e che quei disegni erano i suoi.

Successivamente, in un momento di litigio con sua madre Palma, Francesco le racconterà una bugia dicendole di aver chiuso definitivamente con la sua passione per la moda e per il taglio-cucito. Nel frattempo, Elvira chiederà a Salvo di partecipare insieme a una nuova competizione di ballo; la proposta verrà subito accolta dal ragazzo e i due inizieranno a prepararsi al meglio per la gara.

Maria e Flora cercano una collaboratrice in sartoria

Marcello verrà colto di sorpresa quando Adelaide gli chiederà di diventare il nuovo socio del circolo e non saprà darle una risposta immediata. Il giovane Barbieri, infatti, rifletterà molto sull'ambita proposta della contessa e inizierà a valutare tutti gli elementi a favore e quelli meno.

Infine, Maria e Flora saranno sommerse dal lavoro in atelier dopo la mancata consegna di alcuni prodotti dovuta ad un imprevisto. Pertanto, le due stiliste decideranno, insieme a Vittorio, di cercare una temporanea collaboratrice che possa aiutarle in sartoria.