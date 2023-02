Diverse novità accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 27 febbraio al 3 marzo in prima visione su Rai 1.

Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Umberto Guarnieri apparirà geloso della vicinanza sorta tra Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e la contessa Adelaide. Clara, invece, avrà alcuni problemi sentimentali a causa di Alfredo Perico.

Il Paradiso delle signore, puntate dal 27 febbraio al 3 marzo: Clara soffre a causa di Alfredo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 27 febbraio al 3 marzo in prima visione tv rivelano che Umberto suggerirà a Tancredi di informare sua moglie del loro piano immobiliare: l'uomo quindi cercherà un espediente per portare Matilde dalla propria parte.

Nel frattempo, Irene (Francesca Del Fa) dimostrerà di nutrire un interesse per Alfredo. Una novità che arriverà alle orecchie di Clara, la quale ci rimarrà molto male, essendo pure lei interessata all'uomo. Peraltro lo stesso Perico vorrà che la nipote di Don Saverio lo aiuti a conquistare Cipriani. Una richiesta che non sarà accettata dalla giovane. Alfredo non si renderà conto che Clara sta soffrendo per amore proprio per colpa sua.

Inoltre lo stesso Perico farà in modo che Cipriani riallacci i rapporti con il padre. Per questo motivo, la venere sarà molto grata e lo ringrazierà in una maniera speciale.

Gemma scopre di attendere un bambino, Ludovica e Umberto gelosi del rapporto fra Barbieri e la contessa

Intanto Gemma si recherà in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici dopo lo svenimento avuto a casa. Ben presto, la ragazza scoprirà di attendere un bambino e - almeno inizialmente - non riuscirà a raccontare tutta la verità alla madre Veronica.

Quest'ultima però inizierà a sospettare della natura dei malesseri di sua figlia, finendo per metterla con le spalle al muro: alla fine Gemma sarà costretta ad ammettere di essere incinta. Una novità che arriverà alle orecchie di Ezio, il quale vorrà che Carlos si assuma le responsabilità del bambino che attende Gemma.

Marcello e Adelaide (Vanessa Gravina), invece, dimostreranno di essere sempre più in intimità.

Una vicinanza che renderà sempre più gelosa Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), ex fidanzata di Barbieri. Anche Umberto (Roberto Farnesi) apparirà molto infastidito delle attenzioni reciproche fra Barbieri e la contessa.