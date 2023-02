Continuano gli abituali appuntamenti pomeridiani con la soap opera 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai a partire dalle 15:55. Il prossimo episodio riserverà nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta su Ezio e Gloria. I due, dopo tanto tempo, sono riusciti a riavvicinarsi sempre di più. Il loro rapporto sta diventando più forte, grazie all'attività lavorativa che hanno avuto modo di aprire insieme. Tuttavia, di recente hanno ricevuto una visita inaspettata che ha rotto gli equilibri.

Dal passato, infatti, è spuntata Chiara, la donna che aveva denunciato Moreau anni prima, dopo che ha tentato di salvarle la vita nel corso del travaglio. Adesso, dopo aver incontrato gli ex coniugi, la donna rivela delle notizie sconvolgenti.

Disagi in famiglia

Nel corso del prossimo appuntamento avvincente con 'Il Paradiso delle signore', dopo aver trascorso una serata con Gloria, cala il disagio a casa Colombo poiché Ezio non sa come comportarsi. Ha paura di raccontare quanto accaduto. Nel frattempo, invece, Elvira decide di compiere un passo importante per la sua indipendenza: prendere la patente di scuola guida.

Successivamente, dopo la cena al buio mancata con Alfredo, la giovane Zanatta sprona Clara a prendere in considerazione il magazziniere.

Tuttavia, questi non è interessato ad altre donne se non alla sua adorata Irene. Pertanto, il suo unico obiettivo è quello di conquistare finalmente il cuore della giovane Venere del Paradiso. Per riuscirci, chiede aiuto proprio alla nipote di Don Saverio, la quale conosce molto bene la collega.

Umberto ostacola Marcello

L'ammissione al Circolo di Marcello desta diversi malcontenti.

In particolare, Umberto e Ferdinando la vivono come uno scandalo e decidono di coalizzarsi per ostacolarlo. Dopo vari tentativi, arrivano alla conclusione di dover ricorrere alle maniere forti, sfruttando l'amicizia che il giovane barista ha con il fioraio Mattia.

Nel frattempo, Mario viene a conoscenza di alcuni dettagli preoccupanti sul passato di Carlos.

Tuttavia, anche Roberto, il quale è molto amico con Gemma, viene a scoprire ogni cosa.

Infine, Gloria non riesce più a sopportare l'ambiguità del suo rapporto con Ezio. Vorrebbe delle sicurezze che lui non è ancora in grado di fornirle, poiché è fortemente confuso. Da poco ha recuperato il suo rapporto con Veronica e adesso non capisce come deve comportarsi. Pertanto, in preda allo smarrimento, si confida con il suo fidato amico Vittorio per riuscire a venire a capo da tutta questa situazione.