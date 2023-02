Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera bavarese Tempesta d'amore. Le trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 febbraio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende della settimana saranno incentrate sul risveglio di Gerry, sul bacio fra Cornelia ed Erik, sul piano ideato da Ariane per evitare di essere ricattata ancora da Christoph, sul ritorno di fiamma di Max e Vanessa, sui dubbi di Robert, sui tentativi fatti da Shirin per salvare la sua storia con Henning e sul progetto lavorativo in cui saranno coinvolti Paul, Costanze e Josie.

Robert non vuole lasciare il Furstenhof

Gerry si risveglierà in ospedale desideroso di riscuotere il premio che gli aveva promesso Shirin. Intanto Cornelia si ubriacherà e ringrazierà Erik per la compagnia, dandogli un bacio appassionato. L'uomo rimarrà piuttosto spiazzato dal gesto della donna.

Nel frattempo Ariane mediterà di lasciare il Furstenhof e chiederà a Robert di seguirla. Quest'ultimo però la informerà di non avere nessuna intenzione di allontanarsi dai suoi cari e soprattutto da Cornelia. A quel punto, Ariane sarà costretta a fingere di voler cedere le proprie azioni a Christoph. Con un abile trucco però riuscirà a cedere soltanto metà delle azioni al rivale: in questo modo Ariane si salverà dal suo ricatto.

Nel frattempo, Max sarà al settimo cielo per la decisione di Vanessa di concedergli un'altra possibilità. Felicissimo, il giovane ne parlerà a Gerry, il quale non potrà fare a meno di invidiare il fratello, visto che lui invece non è ricambiato da Shirin.

Ariane ha paura di perdere Robert

Christoph Saalfeld assumerà Paul e Costanze per lavorare a un progetto relativo al futuro del Furstenhof.

Josie tenterà di trovare un'idea per dimostrare a tutti il suo valore e ci riuscirà. Felice, la ragazza presenterà la propria idea a Costanze che la sminuirà, per poi farla però passare per propria di fronte a Paul. Josie lo verrà a sapere e ne rimarrà sconvolta.

Intanto, dopo essersi resa conto di non avere molti interessi in comune con Henning, Shirin proverà ad avvicinarsi agli autori preferiti del suo fidanzato.

Dopo essere riuscita a ingannare Christoph, Ariane si renderà conto che la sua relazione amorosa potrebbe essere in pericolo. Robert, infatti, sarà sempre più dubbioso nei riguardi della propria storia d'amore con la giovane Kalenberg.