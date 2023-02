Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per delle novità legate alla coppia composta da Yilmaz e Zuleyha.

I due si ritroveranno al centro dell'attenzione dopo che, in seguito a una miriade di peripezie, riusciranno finalmente a vivere la loro storia d'amore.

Quello che sembrerà essere l'inizio di un nuovo futuro radioso si trasformerà ben presto nell'ennesima tragedia che colpirà la coppia e spezzerà per sempre la loro favola d'amore insieme.

La morte di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che per Yilmaz e Zuleyha arriverà finalmente il momento di prendere in mano le redini della loro vita sentimentale.

I due, dopo aver superato un bel po' di ostacoli che sembravano aver infranto per sempre il sogno di vivere una storia d'amore insieme, riusciranno a lasciarsi alle spalle il passato e a uscire allo scoperto.

Mujgan e Demir, rispettivamente i partner di Yilmaz e Zuleyha, si renderanno conto di non poter più ostacolare l'amore tra i due e li lasceranno così liberi di viversi la loro favola d'amore, concedendogli ufficialmente il divorzio, e la possibilità di stare insieme e scrivere un nuovo capitolo della loro vita.

Zuleyha sconvolta dalla morte di Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara, però, rivelano che non tutto andrà nel verso sperato: questo momento di felicità tra i due innamorati durerà molto poco, dato che il destino tornerà ad accanirsi contro di loro.

Il motivo? Yilmaz riceverà una chiamata inaspettata, dove verrà informato di un terribile incidente che ha avuto come protagonista suo figlio.

L'uomo si metterà subito in viaggio per raggiungere l'ospedale dove si trova il bambino, ma durante il tragitto si ritroverà anche lui vittima di un incidente che finirà per avere delle conseguenze clamorose e spiazzanti.

Yilmaz spiazza Zuleyha con una dedica: anticipazioni Terra Amara

Nel momento in cui verrà portato in ospedale, i medici non potranno non attestare il fatto che l'uomo si trovi in condizioni di vita a dir poco precarie.

In effetti anche l'operazione alla quale verrà sottoposto non darà gli effetti sperati: per Yilmaz non ci sarà nulla da fare e l'uomo morirà tra le braccia della sua amata, che intanto lo pregherà affinché non la lasci sola.

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Terra Amara rivelano che in punto di morte Yilmaz spiazzerà Zuleyha con una dedica d'amore, in cui le ammetterà che è stata la donna più importante della sua vita e le confesserà i reali sentimenti che ha sempre sentito nei suoi confronti.