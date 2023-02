Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno attraversando un momento di crisi. A confermare le voci che si rincorrevano da alcuni giorni sono stati nelle scorse ore i diretti interessati. Ad impegnarsi affinché superino la tempesta anche il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, che ha postato un video in cui si mostra seduto a tavola insieme ai due intenti a discutere animatamente. Riuscirà Alfonso a risolvere le questioni di cuore dei due giovani?

Missione speciale per Alfonso Signorini: far fare pace a Giulia e Pierpaolo

Alfonso Signorini ha commentato la breve clip condivisa sul suo profilo Instagram dichiarando: "Chi vivrà vedrà...

io ce l'ho messa tutta!". Il conduttore, infatti, come si può vedere dal video, discute insieme a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Signorini appare particolarmente coinvolto e gesticola con tono serio. Il direttore del settimanale Chi ha infatti a cuore entrambi: Giulia è la voce dei social nel reality da lui condotto e di cui è stata concorrente, Pierpaolo invece è stato scelto come opinionista insieme a Soleil Sorge durante la temporanea assenza di Sonia Bruganelli per le festività natalizie. Proprio la casa del Grande Fratello Vip è stata tra l'altro galeotta per la nascita del loro amore.

Le parole di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sulla crisi: 'Chiediamo privacy'

La prima a confermare la crisi è stata Giulia Salemi, proprio all'inizio della scorsa puntata del GF Vip 7 andata in onda lo scorso lunedì 13 febbraio.

A precisa domanda posta da Alfonso, la ragazza ha infatti ammesso il momento di crisi della coppia.

A poche ore di distanza, anche Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio: 'Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto, non voglio dire altro' ha dichiarato in occasione del GF Vip Party.

Il ragazzo ha precisato che dietro non c'è alcuna speculazione, ma solo il desiderio di voler mettere a tacere le fake news. Entrambi poi hanno chiesto privacy spinti dal desiderio di voler affrontare la crisi da soli come Pierpaolo e Giulia, consapevoli però del fatto che la loro storia è nata sotto le telecamere e che tanti al di fuori si sono affezionati a loro. Giulia e Pierpaolo, proprio nei giorni scorsi, hanno festeggiato due anni d'amore, chissà che l'incontro con Signorini non sia servito per ritornare con la mente ai momenti più spensierati.