Tanti colpi di scena accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara visibili nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Secondo gli spoiler turchi dello sceneggiato Zuleyha Altun temerà che Adnan abbia scoperto che Yilmaz Akkaya è il suo papà biologico durante un tragitto in auto.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz dà un passaggio all'ex fidanzata

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv rivelano che Yilmaz e l'ex fidanzata avranno modo di rivedersi a causa di un imprevisto.

Tutto inizierà quando la dolce Zuleyha (Hilal Altınbilek) si fermerà sul ciglio della strada dopo un guasto alla macchina. La ragazza sarà costretta ad accettare un passaggio da Yilmaz, appena stabilitosi nella vecchia abitazione di Sermin in compagnia di Mujgan. Difatti, Adnan appena vaccinato presenterà un rialzo febbrile, tanto da richiedere un urgente rientro presso la propria abitazione. Durante il tragitto, Zuleyna confermerà all'ex fidanzato che tra di loro non ci potrà essere più niente. Inoltre, la donna preciserà di aver accettato che rimanesse a vivere accanto alla fattoria solo per vederlo ogni giorno. Una conversazione che sarà interrotta da un gesto improvviso di Adnan.

Adnan chiama l'ex meccanico papà, Zuleyha spiazzata

Nelle nuove puntate di Terra amara, trasmesse a breve in televisione, Adnan inizierà a guardare intensamente Yilmaz per poi chiamarlo papà. Una scena che lascerà senza parole Zuleyha, che sospetterà che suo figlio abbia riconosciuto il suo vero padre. Tuttavia, l'ex meccanico non darà peso alla cosa dopo aver scoperto che Adnan aveva già chiamato Demir in quel modo.

Intanto, Zuleyha ripenserà insistentemente a quello che è successo, almeno finché suo marito non ne combinerà un'altra in preda a una furente gelosia.

Demir toglie la macchina a sua moglie nelle prossime puntate di Terra amara

Mujgan (Melike İpek Yalova) e Demir rimarranno spiazzati quando vedranno Yilmaz e Zuleyha tornare a casa insieme.

La dottoressa, a questo punto, crederà alla buonafede di suo marito nonostante un iniziale momento di sconforto. Difatti, il loro litigio finirà molto prima rispetto a quello dei coniugi Yaman. Il figlio della potente Hunkar (Vahide Perçin) dimostrandosi molto geloso ordinerà alla moglie di non prendere più l'auto in quanto non vuole che incontri più Yilmaz. Neanche a dirlo, Zuleyha andrà su tutte le furie a causa della richiesta di Demir (Murat Ünalmış). La donna capirà che il ricco imprenditore ha ancora dubbi su di lei nonostante le avesse garantito la libertà visto il suo avanzato stato di gravidanza.