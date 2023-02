Mercoledì 22 febbraio 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, in cui si vedrà Demir arrivare a minacciare l'ex amico Cengaver. Yaman infatti è convinto che sia stato proprio lui a denunciarlo per evasione fiscale. Non sa che invece è stata opera di Hatip e Sermin, i due nuovi alleati della soap Tv turca.

Terra amara: Demir costretto a tornare ad Adana per problemi fiscali

Continua il successo di Terra Amara, la Serie TV ambientata nella Turchia degli anni '70. Le trame riprenderanno dal momento in cui la famiglia Yaman si troverà a Instanbul, dopo che Demir avrà incendiato per vendetta la casa di Sermin.

Quest'ultima troverà un appoggio in Hatip, la loro vendetta contro Yaman non tarderà ad arrivare. Intanto, Zuleyha si troverà molto bene durante il soggiorno a Instanbul, tanto che chiederà al marito di trasferirsi lì. Demir non si dirà però d'accordo, tanto più che riceverà una telefonata dalla sua segretaria che lo costringerà a tornare ad Adana.

Hatip fa credere a Demir che sia stato Cengaver a denunciarlo: trama 22/02

Nel nuovo appuntamento in onda 22 febbraio, la segretaria riferirà dunque a Demir che in azienda si è recato un ispettore fiscale con l'intento di verificare la contabilità a seguito di una denuncia. Chi sarà stato a denciare Demir? Hatip farà credere a Yaman che l'autore della denuncia sia Cengaver.

Una bugia bella e buona, a cui Demir però darà credito.

Demir affronta Cengo e lo minaccia davanti a tutti: spoiler Terra amara

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, si vedrà dunque Yaman sempre più in preda alla rabbia. L'uomo deciderà quindi di affrontare l'ex amico Cengaver arrivando persino a puntargli contro una pistola.

Sarà l'intervento di Gaffur ad evitare il peggio.

Al litigio assistono in molti e la cosa si ritorcerà contro a Demir nel prosieguo delle puntate. Dando uno sguardo alle trame successive, anche Yilmaz non attraverserà un bel momento, nonostante si sia appena sposato con Mujgan. Akkaya, dopo aver trovato il frammento della lettera di Zuleyha nascosta da Gaffur, sequestrerà il capomastro e lo torturerà per sapere tutta la verità.

Cercherà di rintracciare l'ex fidanzata a Instanbul, ma non la troverà nonostante l'aiuto di vecchi e nuovi amici. Saranno puntate al cardiopalma quelle che attendono i fan di Terra amara anche nel prossimi giorni. Per non perdere nulla di quanto accadrà a Cukurova, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14:10.