Sono terminate le riprese di una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che stanno trapelando dalla registrazione del 20 febbraio, confermano che non c'è stata nessuna scelta e che Federico non era neppure in studio. La conduttrice ha aggiornato il pubblico sulle conoscenze di Luca Daffrè, ma anche su quelle sempre più litigiose di Lavinia con i due Alessio che la stanno corteggiando.

Per quanto riguarda i senior del cast, nel parterre è tornata Aurora Tropea e si è fatta subito notare dando un voto 4 ad Armando durante la sfilata.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Come molti fan di U&D si aspettavano, il 20 febbraio Federico non ha scelto. La conduttrice del dating-show ieri aveva anticipato che Nicotera avrebbe preso una decisione tra le sue corteggiatrici la prossima settimana, anche se non ha svelato il giorno preciso.

Lunedì pomeriggio, dunque, il romano non era in studio e neppure Alice e Carola si sono viste agli Elios.

Gli spoiler che il blogger Pugnaloni sta dando sui social network, dunque, riguardano gli altri ragazzi che stanno cercando l'amore sulla poltrona rossa.

Nicole è uscita con alcuni suoi spasimanti, e lo stesso ha fatto il nuovo arrivato Luca.

A 24 ore di distanza dal suo esordio nel Trono Classico, Daffrè ha fatto un'esterna con una giovane che secondo il pubblico assomiglierebbe tantissimo a Oriana Marzoli (ex flirt del tronista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip).

Un rientro inaspettato nel parterre di U&D

Parte della registrazione odierna di U&D, però, è stata dedicata alla sfilata maschile.

I cavalieri del Trono Over hanno fatto delle piccole esibizioni per cercare di convincere le dame del parterre ad assegnargli voti alti.

Riccardo, per esempio, ha puntato sul suo fisico scultoreo e ha fatto la passerella indossando la maschera dell'Uomo Tigre: il pugliese era senza maglietta e questo gli ha fatto guadagnare molti punti.

Armando, invece, ha deciso di leggere alcuni versi in napoletano e le sue parole hanno commosso molte signore del cast. L'unica a non essersi emozionata, è stata Aurora Tropea: la romana è tornata dopo una lunga assenza e ha bocciato Incarnato dandogli come voto 4.

Felicità ritrovata per Gemma a U&D

Un'altra anticipazione che è trapelata dagli studi di U&D il 20 febbraio, riguarda Gemma.

Dopo un lungo periodo di delusioni e conoscenze finite male, oggi Galgani si è mostrata felice della frequentazione che sta coltivando con Silvio.

Agli Elios è anche stata mostrata l'esterna che i due hanno fatto, un appuntamento romantico durante il quale si sono scambiati un bel po' di baci appassionati.

Il cavaliere, però, è stato un po' criticato da Gianni Sperti per come ha trattato altre dame del parterre con le quali si è relazionato in passato: la torinese non si è lasciata intimorire da questi attacchi e ha confermato di voler continuare questo rapporto.

Tornando al Trono Classico, Lavinia è uscita soltanto con Alessio Corvino e ha fatto di tutto per sedurlo. Il corteggiatore si è rifiutato di baciare la tronista, scatenando i commenti del pubblico presente e degli opinionisti.

Alessio Campoli ha protestato per i ripetuti tentativi di avvicinamento di Mauro al suo "rivale", così ha deciso di abbandonare lo studio e non fare più ritorno. A colpire i fan, però, è stata la scelta della romana di non seguire il suo spasimante nel backstage nonostante sia consapevole che potrebbe auto eliminarsi e lasciarla da sola e con una "scelta obbligata".