Nelle prossime puntate di Terra Amara la situazione a villa Yaman si farà sempre più tesa. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti Zuleyha si sentirà soffocata dal controllo continuo di Saniye e di un'infermiera assunta da Hunkar. Al termine di uno scontro tra le tre donne, la moglie di Gaffur cadrà dalle scale e sebbene non sia stata colpa di Altun, la suocera di quest'ultima costringerà la domestica a dare proprio la colpa a lei. Sarà Demir a scoprire la verità tramite una confessione di Gulten che in questo modo si metterà contro la cognata ed il fratello che verranno licenziati su richiesta di Zuleyha.

L'allontanamento della villa dei due domestici non durerà tanto ma la tensione tra Saniye e Gulten non si placherà.

Saniye cade dalle scale

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Zuleyha: una sua richiesta a Demir scatenerà lo scontro tra Saniye e Gulten. Seguendo la storyline della soap turca, mentre Demir sarà in carcere, Hunkar credendo che la nuora abbia intenzione di scappare con Yimaz, la farà controllare a vista da Saniye ed inoltre assumerà un'infermiera che possa occuparsi sia del piccolo Adnan che della seconda gravidanza di Altun. Stanca di essere tenuta sotto controllo, Altun si ribellerà e durante un diverbio con le due domestiche, Saniye avrà la peggio perché cadrà dalle scale dopo essere inciampata nel piede dell'infermiera.

Una volta che si sarà ripresa, però, Saniye sarà costretta a mentire da Hunkar la quale la obbligherà a dire che Zuleyha l'ha spinta giù per le scale. A nulla varranno i tentativi di Altun di spiegare che non è stata causata da lei la caduta della moglie di Gaffur. Quando Demir uscirà dal carcere grazie alla confessione di Sermin, Gulten affermerà che la cognata è caduta a causa dell'infermiera.

Per farsi perdonare dalla moglie di cui finora ha dubitato, Yaman acconsentirà alla richiesta di quest'ultima di cacciare via dalla via sia Saniye che Gaffur. L'azione del figlio farà infuriare non poco Hunkar.

Gulten rivela la verità sulla caduta a Demir

Nel frattempo, Gulten si darà da fare per poter consentire la fuga a Yilmaz e Zuleyha e quest'ultima in cambio chiederà al marito di poter far ritornare a servizio i coniugi Taskin, convinta che vista la sua lontananza lei non avrà più a che fare né con Saniye né con Gaffur.

In realtà i piani di Akkaya e Altun falliranno miseramente visto che Mujgan confesserà al marito di essere incinta e Zuleyha si ritroverà costretta a tornare nuovamente alla villa, dove tra Saniye e Gulten la situazione non farà che peggiorare. La moglie del capomastro non accetterà che la cognata abbia messo a rischio il suo lavoro. Per scoprire cosa succederà tra le due non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.