Le anticipazioni di Terra Amara che provengono dalla Turchia si concentrano sulla figura di Mujgan. La dottoressa scoprirà ben presto di essere in attesa del suo primo figlio e felice darà la lieta notizia a Yilmaz, il quale però non sarà altrettanto contento nell'apprendere la novità. Infatti l'intenzione di Akkaya era quella di comunicare alla dottoressa la sua volontà di scappare con Zuleyha, con la quale in precedenza aveva organizzato la fuga in ogni minimo dettaglio. La scoperta della gravidanza cambierà i piani di Yilmaz, che deluderà per l'ennesima volta la dolce Altun.

Zuleyha e Yilmaz organizzano la fuga

Proseguono le anticipazioni di Terra amara con un colpo di scena che ancora una volta interromperà l'idillio tra Yilmaz e Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, grazie all'aiuto della fedele Gulten, i due innamorati riusciranno ad avere finalmente un confronto, durante la quale entrambi arriveranno alla conclusione di non voler stare più distanti l'uno dall'altra, così Yilmaz e Zuleyha decideranno di organizzare una fuga, con la promessa da parte di Yilmaz di prendersi cura di Adnan e anche del figlio che Zuleyha porta in grembo. Akkaya, d'altra parte, non sarà ancora messo al corrente del fatto che Adnan è realmente suo figlio, visto che Altun preferirà essere lontano da Demir e Hunkar prima di svelare questo segreto al suo innamorato.

Approfittando di una festa organizzata dagli Yaman per festeggiare il buon esito di un grosso affare, Zuleyha si metterà in macchina con il suo primogenito, raggiungendo il luogo scelto con Yilmaz per darsi alla fuga alla volta della Germania. Nel frattempo Akkaya, come precedentemente stabilito, si recherà in ospedale dalla moglie per spiegarle i motivi della sua fuga, ma una notizia è destinata a mescolare le carte in tavola.

Mujgan annuncia la gravidanza

Giunto in ospedale, Yilmaz troverà la moglie al settimo cielo e circondata dai suoi colleghi festanti. Non appena Mujgan vedrà il consorte gli poggerà la mano sul ventre annunciando così davanti a tutti di essere in attesa del loro primo figlio. La notizia sconvolgerà Yilmaz, il quale a questo punto non se la sentirà più di abbandonare la moglie.

Zuleyha dopo tre ore di attesa, si renderà conto che Yilmaz non si presenterà più e in preda alla delusione farà rientro a casa.

Ad accoglierla ci sarà il marito il quale, dopo aver intimato alla madre Hunkar di non intromettersi più nel suo matrimonio, crederà alla versione della moglie che affermerà di essersi allontanata dalla festa per prendere un po' d'aria. Yilmaz cercherà ancora una volta la complicità di Gulten per poter incontrare Zuleyha e chiarire i motivi che lo hanno spinto ad annullare la fuga. Zuleyha accetterà di vederlo o dopo essere stata costretta a fare ritorno a casa di Demir rifiuterà di ascoltarlo? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.