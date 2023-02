Grandi colpi di scena nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne che c'è stata oggi, venerdì 3 febbraio 2023.

Al centro dell'attenzione il percorso di Federico Nicotera: anche questa volta non c'è stata la scelta finale, ma a spiazzare è stata la decisione della pretendente Carola.

Occhi puntati anche su Biagio Di Maro, che nel corso delle riprese di questa settimana avrebbe fatto perdere le staffe alla padrona di casa.

Carola lascia il programma: anticipazioni Uomini e donne registrazione 3 febbraio

Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne del 3 febbraio 2023 rivelano che Federico ha deciso di fare una sorpresa, di sua spontanea volontà, ad Alice.

Una decisione che ha spiazzato Carola, la quale ha preso una decisione del tutto inaspettata.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, Carola ha deciso di uscire di scena dal cast della trasmissione e ha ammesso di voler abbandonare il programma.

La ragazza ha così rinunciato alla scelta finale di Federico: quale sarà la reazione del tronista? La lascerà andare così facilmente a un passo dalla scelta finale?

Biagio cacciato via da Maria De Filippi: anticipazioni Uomini e donne riprese 3 febbraio 2023

Al centro della nuova registrazione di Uomini e donne di venerdì 3 febbraio 2023 c'è stato anche Biagio Di Maro.

Secondo quanto riportato sui social da Pugnaloni, il cavaliere napoletano si è ritrovato per l'ennesima volta al centro delle polemiche e a prendere in mano le redini della situazione è stata Maria De Filippi.

La conduttrice ha scelto di cacciare via Biagio, e allontanarlo definitivamente dal cast della trasmissione di Canale 5, dopo che già in passato era stato assente nel parterre degli over per un bel po' di tempo.

Gloria se ne va, silenzio su Lavinia: anticipazioni Uomini e donne registrazione 3 febbraio

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della registrazione di Uomini e donne di questa settimana c'è stato spazio anche per l'addio di un altro volto del trono over.

Trattasi di Gloria, la dama che da un po' di tempo stava portando avanti la frequentazione con Riccardo Guarnieri. Questo pomeriggio Gloria ha scelto di gettare la spugna e uscire di scena dal cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda il trono di Lavinia Mauro le anticipazioni di questa registrazione, almeno per il momento, rivelano che in studio non si è minimamente parlato del suo percorso insieme ad Alessio Campoli e Alesso Corvino.