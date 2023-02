Sono appena terminate le prime riprese di U&D previste per questa settimana: sia venerdì 3 che sabato 4 febbraio, infatti, il cast sarà agli Elios per aggiornare il pubblico su quello che è successo in questi sette giorni di pausa. Come sempre, il blogger Lorenzo Pugnaloni sta usando i social network per raccontare cosa è accaduto in studio tra i tanti protagonisti del dating-show, dai giovani del Trono Classico ai "veterani" del Trono Over. La curiosità dei fan è soprattutto per i percorsi di Lavinia e Federico, da tempo vicini alla loro conclusione per lasciare spazio ad altri.

Nessuna scelta neppure oggi, ma ben tre addii: Carola, Biagio e Gloria del Trono Over.

Le novità sui personaggi di U&D

Ieri, giovedì 2 febbraio, sul web ha impazzato la voce secondo la quale Federico avesse concluso il suo percorso a U&D lontano dagli studi di Cinecittà dove si registra il programma. Stamattina, però, è arrivata la smentita di Pugnaloni a questo rumor: il tronista non ha fatto "colpi di testa" e si è regolarmente presentato alle riprese di oggi da solo e non in coppia con una delle sue corteggiatrici.

La scelta di Nicotera, però, i fan ormai la bramano da mesi perché vogliono sapere chi riuscirà a conquistare il cuore del bel romano tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata una settimana fa, parlavano anche di una rassicurazione che il ragazzo ha dato alle sue spasimanti e al pubblico su questo argomento dichiarando: "Non manca tanto tempo alla mia scelta".

Tensioni e ultime uscite per i giovani di U&D

Dopo settimane passate a discutere un po' con Alice e un po' con Carola, la volta scorsa Federico sembrava aver finalmente trovato un equilibrio con entrambe le sue corteggiatrici. Più volte il tronista di U&D ha detto che per scegliere aveva bisogno di concludere pacificamente tutti e due i percorsi di conoscenza che ha coltivato negli ultimi cinque mesi, in modo da fare chiarezza nel suo cuore e capire quale donna vuole affianco.

Le frequentazioni di Nicotera vanno avanti dallo scorso settembre, e anche per questo motivo i fan del dating-show credono che sia arrivato il momento di prendere la decisione definitiva tra le due ragazze che per il romano hanno fatto davvero di tutto.

La mora Alice, ad esempio, per partecipare alle registrazioni del programma è stata licenziata: Maria De Filippi, scoperto il tutto, ha deciso di offrire un lavoro alla giovane.

Terminata l'avventura da corteggiatrice, Barisciani potrebbe entrare a far parte della redazione, ma per farlo dovrà trasferirsi a Roma.

Oggi Carola ha abbandonato il programma (anche gli Over Biagio e Gloria) perché Federico non l'ha portata in esterna: il giovane è uscito solo con Alice e ha detto che non sa se andrà a riprendere la sua bionda spasimante visti i continui capricci che fa.

Le perplessità della protagonista di U&D

A completare il cast del Trono Classico 2023, sono Nicole e Lavinia: la prima ha debuttato sulla poltrona rossa meno di un mese fa, tant'è che su Canale 5 non sono ancora state trasmesse le sue prime esterne di conoscenza con i corteggiatori.

Per quanto riguarda la bella Mauro, sta cercando l'anima gemella in tv da quando è cominciata l'edizione in corso.

La romana è subito entrata nel cuore del pubblico e della padrona di casa per il suo modo di fare un po' particolare e spesso sopra le righe.

Da qualche mese, inoltre, la tronista sta frequentando in modo assiduo Alessio Corvino e Alessio Campoli: è proprio tra questi due spasimanti che la protagonista del dating-show dovrà fare la scelta.

Nel corso della registrazione di U&D del 3 febbraio, dunque, il pubblico è stato aggiornato su entrambi i "veterani" del cast giovane: il blogger Pugnaloni, infatti, sta riportando le prime anticipazioni su Instagram. Nel pomeriggio di oggi, Federico e Lavinia hanno commentato le uscite che hanno fatto con i loro corteggiatori durante la settimana, appuntamenti fatti sia di dialoghi che di scambi di effusioni.