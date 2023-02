Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 22 febbraio. Un tentativo di avvicinamento da parte di Cristina ha permesso al napoletano di tornare al centro dell'attenzione e soprattutto "nel mirino" di Gianni Sperti.

Durante una discussione con l'opinionista, Armando ha detto che tanti fan del dating-show lo vorrebbero vedere al fianco di Tina Cipollari: questa provocazione ha innervosito Gianni, il quale ha chiesto rassicurazioni a Maria De Filippi.

Aggiornamenti sulle liti di U&D

Sono accadute molte cose nel corso dell'appuntamento del 22 febbraio di U&D: all'inizio della puntata, per esempio, Riccardo si è commosso ripensando a Ida e alla loro storia d'amore.

Il protagonista del Trono Over ha pianto ascoltando la canzone "Fai rumore", colonna sonora della sua relazione ormai finita con Platano.

Durante un ballo Cristina si è avvicinata ad Armando e gli ha chiesto spiegazioni sul motivo per il quale ha rimandato indietro il regalo che aveva fatto a sua figlia per Natale. Il cavaliere ha detto di non aver apprezzato il gesto della dama perché è stato fatto quando tra loro non c'erano più rapporti e, di conseguenza, ha trovato fuori luogo che abbia comprato un pensierino per una bambina che non ha mai conosciuto.

Tina si è esposta a favore di Incarnato mentre Gianni ha dato ragione alla donna, definendo il suo dono una cosa carina che il partenopeo avrebbe dovuto accogliere col sorriso.

Le frecciatine negli studi di U&D

Tra Armando e Gianni è nata una nuova discussione incentrata sui continui interventi del napoletano durante le puntate: secondo Sperti, il cavaliere del Trono Over si sentirebbe un opinionista più che un partecipante della trasmissione.

In seguito all'accusa di Gianni, Armando ha risposto così: "Sui social la gente mi scrive che vorrebbe me al tuo posto.

Non avercela con me, non voglio stare al posto tuo, ma fatti una domanda".

Il pubblico in studio ha applaudito Incarnato, e a questo punto Sperti ha cercato di spostare l'attenzione sul ruolo che ricopre e su quanto sia Maria De Filippi a volerlo lì da anni. "Vuoi mettere Armando al mio posto? Se domani non sto in televisione, la mia vita non cambia", ha chiarito l'opinionista rivolgendosi alla conduttrice di Uomini e Donne.

Quest'ultima ha risposto con un secco "no", confermando il cast che da tante edizioni anima le puntate del dating-show di Canale 5.

Il chiarimento di Barbara De Santi

Quelle di Gianni Sperti non sono le uniche critiche alle quali deve far fronte Armando. Dopo aver sentito Incarnato dire in televisione che non si fidanzerebbe mai con una donna più grande di lui, Barbara De Santi ha scelto di smascherarlo riportando un aneddoto che risale a qualche edizione fa del programma.

"Ma non è vero! Tre anni fa voleva uscire con me, e io ho dieci anni più di lui", ha scritto l'ex dama in una Instagram Stories. Il pubblico di Uomini e Donne ricorderà il litigioso rapporto che il napoletano e la docente avevano instaurato in passato: nonostante si punzecchiassero spesso, tra i due sembrava esserci un forte interesse, soprattutto da parte di lui.

Come ha ricordato Barbara, Armando si era detto disposto ad abbandonare la trasmissione per viversi nella quotidianità il suo rapporto con De Santi, ma alla fine il legame si è spezzato e poco dopo lei ha abbandonato il parterre per tornare alla vita di sempre.