Anche se non partecipa a Uomini e donne da un po' di anni, Barbara De Santi continua a regalare spunti di discussione ai fan commentando le puntate che vanno in onda su Canale 5. Il 21 febbraio, ad esempio, l'ex dama ha postato un paio di Instagram Stories per far sapere cosa pensava degli ultimi accadimenti nel Trono Over. Dopo aver elogiato Pamela e il suo fidanzamento con Alessandro, la professoressa ha punzecchiato Armando smentendo quello che ha detto per difendersi dalle critiche di Gianni Sperti.

Aggiornamenti sul cavaliere di Uomini e Donne

Oltre a Giorgio Manetti, c'è un'altra famosa ex di Uomini e Donne che ancora oggi finisce al centro dell'attenzione mediatica per i pareri che esprime sugli attuali protagonisti del cast.

Martedì 21 febbraio, infatti, Barbara De Santi ha deciso di commentare la puntata che è stata trasmessa in tv, o meglio, le cose rilevanti che sono accadute in studio.

L'ex dama, dunque, si è complimentata con Pamela per la spontaneità che ha sempre dimostrato di avere, e le ha augurato un felice futuro in coppia con Alessandro.

A catturare l'attenzione dei curiosi, però, è stata la seconda Instagram Stories che la professoressa ha postato alcune ore fa, un video con la quale ha voluto mettere in discussione la sincerità di uno dei "veterani" del Trono Over, Armando Incarnato.

La frecciatina dell'ex volto di Uomini e Donne

Dando un'occhiata alle Stories che Barbara ha pubblicato il 21 febbraio, ci si può imbattere in un beve video che ha come protagonista Armando.

Inquadrando la tv mentre veniva proposta la furiosa lite che il napoletano ha avuto con Gianni Sperti, l'ex dama di Uomini e Donne ci ha tenuto a fare un'inaspettata precisazione.

Incarnato ha dichiarato che non si avvicinerebbe mai a donne più grandi di lui, anche per questo fa fatica ad instaurare una conoscenza con le signore del parterre.

"Ma non è vero!", ha tuonato De Santi tramite il suo profilo Instagram.

"Tre anni fa voleva uscire con me, e ho 10 anni più di lui", ha aggiunto l'ex volto del Trono Over facendo riferimento al periodo in cui ha frequentato il cavaliere, sia davanti che dietro le telecamere.

Barbara, dunque, sostiene che Armando le avrebbe proposto di lasciare insieme la trasmissione nonostante la differenza d'età che c'è tra loro, un dettaglio che in passato non l'avrebbe fermato in una relazione e che oggi sarebbe diventato un ostacolo insormontabile.

Attesa per le registrazioni di Uomini e Donne

Armando è sicuramente uno dei protagonisti dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. Anche se fatica a legarsi ad una dama, il napoletano è costantemente al centro dell'attenzione per le liti che ha con Gianni Sperti e per i pungenti commenti che fa sui colleghi del cast.

Le anticipazioni dell'ultima puntata che è stata registrata, però, parlano di un Incarnato quasi inedito: nella sfilata alla quale hanno partecipato tutti i cavalieri del parterre, il protagonista del Trono Over è riuscito a commuovere molti dei presenti recitando dei versi nel suo dialetto.

Per quanto riguarda le prossime riprese (quelle durante le quali dovrebbe esserci la scelta di Federico Nicotera, salvo nuovi rinvii), ancora non sono stati svelati i giorni in cui avverranno: i fan pensano che il cast non dovrebbe ritrovarsi prima del weekend, ma le notizie a riguardo sono ancora pochissime.

Il pubblico aspetta con ansia di conoscere la decisione finale del tronista di Roma. Carola Carpanelli e Alice Barisciani sono le corteggiatrici che da quasi sei mesi stanno cercando di conquistare il cuore del protagonista del Trono Classico con romantiche esterne e gesti plateali.