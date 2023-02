Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole del mese di marzo? Le anticipazioni della soap opera serale in onda su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Silvia, la quale si ritroverà sempre più messa in crisi dalla difficile situazione economica che sta affrontando al Caffè Vulcano.

Spazio anche alle vicende di Marina Giordano che, nel corso delle prossime puntate della soap opera, si ritroverà per l'ennesima volta in crisi e metterà in discussione la sua ritrovata serenità con Roberto Ferri.

Silvia dubita di Giancarlo: anticipazioni Un posto al sole marzo 2023

Le anticipazioni riguardanti le puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse durante il mese di marzo, in prima visione assoluta, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Silvia.

La donna si ritroverà a dover affrontare una situazione molto complicata dal punto di vista economico: al Caffè Vulcano le verrà recapitata una bolletta da 10.000 euro e che dovrà saldare al più presto.

Silvia sarà disperata e a quel punto chiederà consiglio al suo amato Giancarlo, provando a sfruttare la sua professione da consulente economico.

Eppure le soluzioni offerte dal bancario finiranno per far dubitare la donna, per questo motivo Silvia non si fiderà più di Giancarlo.

Il ritorno di Lara spiazza Marina: anticipazioni Un posto al sole marzo

In attesa di scoprire se Silvia riuscirà a risolvere i suoi problemi economici e anche quelli sentimentali con Giancarlo, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di marzo rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina e Roberto.

I due si ritroveranno a dover affrontare il ritorno stabile in città di Lara Martinelli, la cui presenza non passerà affatto inosservata.

Marina si ritroverà di nuovo in forte crisi nonostante le rassicurazioni di Roberto, che cercherà in tutti i modi di placarla e rassicurarla, convincendola del fatto che Lara non potrà più minare la loro serenità.

Marina di nuovo in crisi: anticipazioni Un posto al sole marzo 2023

Ferri proverà a rigettare al mittente le titubanze della sua amata, ma la presenza di Lara finirà indubbiamente per mettere a dura prova la stabilità della coppia.

Del resto Marina è ben consapevole del fatto che la sua "nemica" sia una donna particolarmente ambiziosa e spietata, la quale potrebbe mettere a segno l'ennesimo "colpo da maestro" pur di riuscire a raggiungere i suoi scopi.

Come si evolverà la situazione tra Marina, Ferri e Lara?