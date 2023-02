Cambio programmazione per Uomini e donne nella giornata del 27 febbraio 2023. Il talk show dei pomeriggio, ideato e condotto da Maria De Filippi, non sarà in onda neppure questo lunedì pomeriggio.

Dopo la cancellazione dell'appuntamento di venerdì, dovuto alla notizia della morte di Maurizio Costanzo, l'appuntamento con il talk show risulta ancora sospeso dal palinsesto della rete Mediaset.

Cancellata la puntata di Uomini e donne del 27 febbraio: cambio programmazione

Il cambio programmazione Mediaset per la giornata del 27 febbraio riguarderà l'appuntamento con Uomini e donne, il seguitissimo talk show dei sentimenti che tutti i giorni appassiona una media di oltre tre milioni di spettatori nella fascia del primo pomeriggio.

Coloro che, questo lunedì pomeriggio, si collegheranno alle 14:45 su Canale 5 per seguire la nuova puntata su Canale 5, non troveranno il talk show dei sentimenti.

Mediaset ha scelto di cancellare la puntata di Uomini e donne che era prevista per questo lunedì pomeriggio, per dedicare il pomeriggio all'ultimo saluto previsto per Maurizio Costanzo.

Mediaset sospende la messa in onda di Uomini e donne del 27 febbraio

Nella giornata del 27 febbraio, infatti, sono previsti i funerali del celebre giornalista e conduttore, venuto a mancare all'età di 84 anni.

Per l'occasione, Mediaset scenderà in campo con una lunga diretta che trasmetterà i funerali di Costanzo: l'orario di inizio della veglia funebre è in programma dalle 15 in poi, presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo in Roma.

La funzione sarà trasmessa in diretta anche su Rai 1, con uno speciale che sarà curato dalla redazione del Tg 1.

Al momento, però, non si hanno ancora notizie certe su quando ritornerà in onda Uomini e donne su Canale 5: il talk show (le cui puntate sono state già registrare nelle scorse settimane), potrebbe riprendere la sua regolare programmazione dal 28 febbraio in poi, così come potrebbe slittare ancora di qualche giorno.

Maria De Filippi si ferma con U&D, C'è posta per te e Amici 22 su Canale 5

Quello con Uomini e donne non sarà l'unico appuntamento che vede protagonista Maria De Filippi a essere cancellato dalla programmazione Mediaset di questi giorni.

Sabato 25 febbraio, ad esempio, non ci sarà spazio per una nuova puntata di C'è posta per te nel prime time di Canale 5.

Domenica 26 febbraio, invece, si fermerà l'appuntamento con Amici 22: al posto del talent show ci sarà spazio per nuove puntate della soap Beautiful e Terra Amara, in onda eccezionalmente dalle 14 alle 16:30 circa e a seguire ci sarà uno speciale Verissimo dedicato alla memoria di Maurizio Costanzo.