Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana sulle puntate che saranno trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 marzo svelano che l'obiettivo di conseguire la patente da parte di Elvira Gallo (Clara Danese) uscirà allo scoperto. Elvira chiederà a Salvatore di aiutarla con gli esami per la patente, nel frattempo le commesse del grande magazzino meneghino inizieranno a convincersi che la giovane Gallo provi dei sentimenti per il gestore del Bar Bottini.

Elvira intanto passerà l'esame della teoria della patente, e la ragazza festeggerà insieme alle amiche e Salvo in Caffetteria. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, le Veneri potrebbero spronare Elvira a farsi avanti con Salvatore.

Salvatore non vuole illudere Elvira

La stagione de Il Paradiso delle Signore non si è rivelata, almeno finora, particolarmente soddisfacente sul fronte amoroso per Salvatore: anzi il cameriere ha dovuto fare i conti con un matrimonio breve e alquanto doloroso con Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Dopo essersi sposati al termine dello scorso capitolo della soap, le nozze tra Salvatore e Anna hanno avuto parecchi problemi, specialmente a causa delle reiterate menzogne che l'assistente contabile ha rifilato al coniuge.

Quando Amato ha scoperto queste bugie, anche grazie al socio Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e all'amico Armando Ferraris (Pietro Genuardi), ha deciso di dire addio per sempre alla moglie Anna.

In concomitanza con questa batosta emotiva, dalla quale forse Salvo non si è ancora ripreso, Elvira ha iniziato a nutrire dei sentimenti sempre più profondi nei riguardi del ragazzo.

Salvatore, accorgendosi di ciò, si è sempre comportato in modo da non illudere la nuova commessa dell'atelier.

Le Veneri potrebbero spronare Elvira a farsi avanti con Salvo

Le Veneri della boutique milanese, come anticipato, finiranno per convincersi che Elvira nutra un interesse per Salvatore. Sebbene non ci siano spoiler ufficiali in merito, le commesse del Paradiso potrebbero invogliare la giovane Gallo a farsi avanti col gestore della Caffetteria.

Se Elvira dovesse seguire il consiglio delle Veneri, magari potrebbe essere la volta buona che Salvo accantoni definitivamente le paturnie amorose legate all'ex Anna e si lasci andare con Gallo.

Un pizzico di trasporto, d'altronde, è sembrato esserci da parte di Salvatore nei confronti di Elvira.