Carola Viola Carpanelli è la corteggiatrice bionda del tronista Federico Nicotera. La 21enne, in una delle ultime registrazioni, ha deciso di lasciare Uomini e donne, convinta di non essere la scelta del tronista. Amante delle motociclette, la ragazza è una studentessa universitaria.

Carola, chi è la corteggiatrice di Federico: ha la passione per le moto

Carola è entrata a Uomini e donne lo scorso settembre per corteggiare il tronista romano Federico Nicotera. La corteggiatrice ha la passione per le moto e lo si è visto durante la prima esterna, nel momento in cui ha portato il tronista in un circuito.

Il carattere schietto e determinato di Carola, ha colpito favorevolmente Federico. Attualmente il tronista, sta portando avanti la conoscenza con Carola e Alice. La scelta sarà tra le due corteggiatrici. Il pubblico, vedendo l'intesa tra il tronista e Carola, si dice certo che Federico sceglierà proprio lei. C'è però un colpo di scena emerso in una delle ultime registrazioni e che potrebbe scombinare tutte le carte.

Carola Carpanelli ha lasciato Uomini e donne: tornerà?

Leggendo le anticipazioni su ciò che è avvenuto di recente in studio, Carola lascerà il programma. Lo farà proprio ad un passo dalla scelta di Federico. La bionda corteggiatrice sarà convinta che la scelta del tronista sia Alice e questo perché Nicotera farà una sorpresa proprio alla sua rivale.

Pertanto Carola se ne andrà. Puntata che non è ancora andata in onda su Canale 5, ma che verrà trasmessa a breve. Si sa però che Nicotera avrà intenzione di andare a riprendere Carola. Quindi, nulla è ancora perduto. La 21enne potrebbe cambiare idea e fare ritorno in studio. Se ciò dovesse accadere, potrebbe avere davvero buone chance di essere la scelta di Federico, come alcuni telespettatori si augurano.

Carola di U&D ha 21 anni ed è una studentessa universitaria

Classe 2001, Carola Viola Carpanelli è nata a Varese e studia Scienze economiche e politiche europee all'Università del Piemonte Orientale. Prima di arrivare a Uomini e donne, è stata fidanzata per due anni. La ragazza ha raccontato di aver avuto un'infanzia difficile e di aver sviluppato la paura di rimanere senza un appoggio.

Si sa che Carola è andata via di casa tre anni fa. Ora vive da sola. Su Instagram è seguita da oltre 15mila follower, destinati ad aumentare grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne. Con i fan condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana. Ora non resta che seguire le nuove puntate del dating-show di Maria De Filippi, per capire se la bionda corteggiatrice tornerà sui suoi passi oppure no.